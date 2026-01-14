ARÉNA - PODCASTOK
Egy kerékpáros éjszaka suhan a városban.
Nyitókép: Unsplash

Éjszaka, fekete ruhában, kivilágítatlanul biciklizni? Nem olyan jó ötlet... – videó

Infostart

A rendőrök Tapolcán figyeltek fel a férfira, aki árnyékként suhant kétkerekűjén, veszélyeztetve saját magát és másokat is.

Az éj leple alatt Tapolcán egy kerékpáros világítás nélkül, fekete ruhában közlekedett az úton. Ezzel veszélybe sodorva saját maga és mások testi épségét is, hiszen korlátozott látási viszonyok között nem biztos, hogy mindenki időben észrevette volna – írja a veol.hu a Veszprém Vármegyei Rendőrség beszámolója alapján.

„A kötelező tartozékok nélkül nagyon veszélyes kerékpárral közlekedni, főleg sötétben, illetve korlátozott látási viszonyok között” – írja a rendőrség a videóhoz mellékelt szövegben. A hatóság emberei a kerékpárost megállították és azonnal intézkedtek vele szemben.

Mint írják, a téli időjárásban, havas, jeges utakon egyébként is veszélyes kerékpárral közlekedni, pláne éjszaka, sötét ruhában. Így a rendőrség mindenkit arra kér, hogy sötétben világítás és fényvisszaverő, láthatóságot segítő eszközök nélkül senki se induljon útnak, még a megfelelő közvilágítással bíró, lakott területen belüli útszakaszokon sem.

A rendőrautó fedélzeti kamerája videót is készített a szabálytalan biciklistáról:

