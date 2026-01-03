ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 3. szombat
Nyitókép: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Tragédiába torkollott az újévi mentés Szigligeten

Infostart

Egy közterületen rosszul lett nő életéért Szigligeten, ahol a rendőrség, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), valamint a vízi- és légimentők összehangolt munkájára volt szükség. Bár a helyszíni újraélesztés sikeresnek bizonyult, a beteg az éjszaka folyamán a kórházban életét vesztette.

A drámai események a hagyományos XIII. Újévi Csobbanás után kezdődtek. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata egységei éppen a rendezvény biztosítását fejezték be a strandon, amikor jelzést kaptak, hogy néhány utcával távolabb egy asszony összeesett.

A vízimentők azonnal a helyszínre siettek, hogy megkezdjék a reanimációt. A mentési lánchoz percekkel később az OMSZ földi és légi egységei, valamint a rendőrség munkatársai is csatlakoztak.

A hosszas küzdelem eredményeként a hölgy keringését sikerült stabilizálni, így a mentők válságos állapotban ugyan, de kórházba szállíthatták. A VMSZ tájékoztatása szerint azonban az áldozatos munka ellenére a beteg szervezete feladta a harcot - írja a veol.hu.

Magyarországon évente mintegy hatezer hirtelen szívmegállás történik közterületeken vagy otthonokban. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője korábban kiemelte, hogy a túlélési esélyeket jelentősen növeli a laikusok által megkezdett mellkasnyomás, illetve a defibrillátor használata. A segítségnyújtást a SzívCity mobilalkalmazás is segíti, amely riasztja a közelben tartózkodó elsősegélynyújtókat.

szív

szívleállás

szigliget

24 ÓRA
