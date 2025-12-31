Több helyen már 2026-ot írnak

Az Egyenlítő térségében fekvő, 320 négyzetkilométeres Kiritimati-atoll a több időzónához tartozó Kiribati szigetköztársaság része.

Negyedórával később beköszöntött az új év az Új-Zélandhoz tartozó, 700 lakosú Chatham-szigeteken is, amelyek az anyaországtól mintegy 800 kilométere keletre találhatók.

Közép-európai idő szerint 12 órakor Új-Zélandon, Szamoa és Tonga szigetállamokban lépnek be a 2026-os évbe. Új-Zélandon a legnagyobb városban, Aucklandben tartják a legjelentősebb újévköszöntőt, drága, de látványos tüzijátékkal és fényshow-val a déli félteke legmagasabb tornyával, a 328 méteres Sky Towerral a középpontban.

Az ausztráliai Sydneyben, amelynek ugyancsak világhírű a kikötőben és az operaház körül tartott szilveszteri mulatsága, magyar idő szerint 14 órakor üti el az éjfélt az óra. A terrortámadás sújtotta Bondi Beachen idén elmarad az ünneplés.

A világon utolsóként a Szamoától mindössze 220 kilométerre keletre fekvő Amerikai Szamoán lépnek át az új esztendőbe.