ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.72
usd:
327.37
bux:
0
2025. december 31. szerda Szilveszter
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Több helyen már 2026-ot írnak

Infostart / MTI

Egy 7300 lakosú csendes-óceáni atollon magyar idő szerint 11 órakor átléptek a 2026-os évbe.

Az Egyenlítő térségében fekvő, 320 négyzetkilométeres Kiritimati-atoll a több időzónához tartozó Kiribati szigetköztársaság része.

Negyedórával később beköszöntött az új év az Új-Zélandhoz tartozó, 700 lakosú Chatham-szigeteken is, amelyek az anyaországtól mintegy 800 kilométere keletre találhatók.

Közép-európai idő szerint 12 órakor Új-Zélandon, Szamoa és Tonga szigetállamokban lépnek be a 2026-os évbe. Új-Zélandon a legnagyobb városban, Aucklandben tartják a legjelentősebb újévköszöntőt, drága, de látványos tüzijátékkal és fényshow-val a déli félteke legmagasabb tornyával, a 328 méteres Sky Towerral a középpontban.

Az ausztráliai Sydneyben, amelynek ugyancsak világhírű a kikötőben és az operaház körül tartott szilveszteri mulatsága, magyar idő szerint 14 órakor üti el az éjfélt az óra. A terrortámadás sújtotta Bondi Beachen idén elmarad az ünneplés.

A világon utolsóként a Szamoától mindössze 220 kilométerre keletre fekvő Amerikai Szamoán lépnek át az új esztendőbe.

Kezdőlap    Külföld    Több helyen már 2026-ot írnak

csendes-óceán

sziget

újév

2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: fontos, vízválasztó éven vagyunk túl

Orbán Viktor: fontos, vízválasztó éven vagyunk túl

Az év utolsó napján értékelő interjút adott a köztelevíziónak Orbán Viktor miniszterelnök. Mint mondta, a 2026-os országgyűlési választáson arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból. Hozzátette: ha kimaradunk a háborúból, akkor nem kell átállnunk hadigazdaságra, lehet békegazdaságunk. Cikkünk frissül.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor: az Európán kívüli piacok felé kell fordulnia Magyarországnak

Orbán Viktor: az Európán kívüli piacok felé kell fordulnia Magyarországnak

Évekig el fog még tartani, mire a magyar termékek nagy részét nem Európában értékesítjük, de ezt a munkát el kell végezni - mondta szerdán a közmédiának adott interjúban Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ezért is lenne kulcsfontosságú az orosz-ukrán háború lezárása és a szankciók feloldása, mivel így az orosz piac ismét megnyílhatna a magyar termékek előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás élesedik a nyugdíjaknál 2026-tól: ezt még mindig sokan benézik, pedig minden idős magyart érint

Óriási változás élesedik a nyugdíjaknál 2026-tól: ezt még mindig sokan benézik, pedig minden idős magyart érint

A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd, amelyek várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak a 2025-ös értékeknél.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'May 2026 be filled with peace, hope, and blessing': Tongans and New Zealanders welcome new year

'May 2026 be filled with peace, hope, and blessing': Tongans and New Zealanders welcome new year

It takes a full 26 hours for the whole globe to welcome the new year - join us as we ring in 2026 around the world.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 31. 13:22
Vihar előtti csend Tajvan körül?
2025. december 31. 12:30
Két ember meghalt a konstancai kikötőben történt robbanásban
×
×
×
×