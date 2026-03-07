ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 7. szombat
a close-up view of a police vehicle with blue lights patrolling near a public park with the windows and doors closed
Nyitókép: aire images/Getty Images

Hatalmas rendőri készültség Nyíregyházán

Infostart

Fokozott rendőri készültségre, útlezárásokra és városszerte zajló igazoltatásokra kell számítaniuk a közlekedőknek a vasárnapi Nyíregyháza Spartacus–Ferencváros mérkőzés kapcsán. A Fizz Liga 25. fordulójának zárómérkőzését a hatóságok kiemelt kockázatú eseményként kezelik.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrség nagy erőkkel biztosítja a stadiont és az oda vezető útvonalakat. Az intézkedések célja a szurkolói csoportok zavartalan érkezésének biztosítása és a közrend fenntartása - írja a szon.hu.

Teljes szélességében lezárják a Sóstói út és a Stadion köz kereszteződését, valamint a stadion közvetlen előtti útszakaszt reggel 5 órától késő délutánig.

A 4-es számú főút Nyíregyházára bevezető szakaszán időszakos útszűkületre, forgalomlassításra és fokozott rendőri ellenőrzésre, igazoltatásokra kell számítani.

Rendőri készültség városszerte

A mérkőzés biztosításában a vármegyei egységek mellett várhatóan készenléti rendőrök is részt vesznek. A rendőrség kéri az embereket, hogy aki teheti, kerülje el a Sóstói út környékét, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről. A stadionba érkező szurkolók tüzetes átvizsgálásra és biztonsági ellenőrzésre számíthatnak a beléptető kapuknál.

A mérkőzés vasárnap 18.30-kor kezdődik, a korlátozások várhatóan a késő esti órákig, a vendégszurkolók távozásáig érvényben maradnak.

