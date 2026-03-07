ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 7. szombat
Nyitókép: Pexels.com

Hatalmasat kaszálnak most a háborún a „dubajozó” lányok

Infostart

Ötszörösére nőtt a prostituáltak iránti igény Dubajban.

A Nexta X-en közzétett videójában árulta ezt el az egyik szexipari dolgozó. Az orosz hölgy azzal hencegett, hogy a kuncsaftok már nem a hagyományos nemi kapcsolatokat, hanem inkább a különleges élményeket keresik.

Mint mondta, vannak akiket az hoz izgalomba, ha a légitámadások idején, az életüket kockáztatva kell eljutniuk egy fizetős lányhoz. Mások azt élvezik, ha aktus közben a távoli robbanásokat és a becsapódások okozta tüzeket láthatják.

Megint mások az idejüket akarják múlatni, addig amíg végre feljuthatnak valamelyik Nyugatra tartó repülőgépre. Végül pedig sokan valamiféle világvége hangulatba kerülve ki akarják élvezni az életük utolsónak gondolt óráit.

A legősibb mesterséget folytató lányok iránt akkora az igény, hogy szinte pihenni sincs idejük.

Természetesen a megnövekedett kereslet az árakat is alaposan felhajtotta. A videóban szereplő luxus hölgy szerint a tisztelet díja egy alkalomra 200 ezer rubel (kb. 800 ezer forint), egész éjszakára pedig ennek négyszerese. További 100 ezret kér az extrákért, amelyek nála korlátozás nélkül elérhetőek.

