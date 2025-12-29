ARÉNA - PODCASTOK
Megint borul a boltok nyitva tartása – mutatjuk a részleteket

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Az újév közeledtével a megszokottól eltérő nyitva tartással várják az üzletek a vásárlókat.

Hétfő-kedden az üzletek a már megszokott rendben várják a vásárlókat, szerdától azonban ismét változik a nyitva tartás.

December 31-én, szerdán a törvény értelmében szintén csak 14 óráig lehetnek nyitva a kereskedelmi egységek.

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint az év utolsó napján általában élnek is ezzel az egységek, még ha rövidített nyitva tartással is, de jellemzően várják a vásárlóközönséget. Január 1-je viszont ünnepnap, és kötelezően zárva kell tartania minden kereskedelmi egységnek, kivételt csak az üzemanyagtöltő állomások, valamint az éjjel-nappali üzletek jelentenek.

Január 2-án, pénteken ha kinyitnak, akkor a szabadnapokon megszokott rendben várhatják a vásárlókat a boltok – tette hozzá Neubauer Katalin, jelezve: a szabadnap egy olyan nyitvatartási rendet tesz lehetővé, amelyet a kereskedelmi egységek meghatározhatnak; minden kereskedő az ünnepek előtt már kifüggeszti a bejáratra a pontos nyitva tartást, ezért tanácsos előre tájékozódni.

Az üzletek január 5-én, hétfőtől ismét a korábban már megszokott nyitvatartási rendben várják a vásárlókat.

