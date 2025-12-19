ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.57
usd:
329.91
bux:
110405.74
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (elsõ sor, k) a Patrióták európai párt EU-csúcs elõtt tartott találkozóján Brüsszelben 2025. december 17-én. Mellette Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetõje, Andrej Babis cseh miniszterelnök, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke és Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke (b2-j3), mögötte Geert Wilders, a holland jobboldali Szabadságpárt (PVV) vezetõje és Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyért és állatjólétért felelõs tagja (j4-j5).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Mesterterv: mi történt most valójában a brüsszeli EU-csúcson?

Infostart

Mi üzen a friss EU-csúcs? Hogy állnak a belpolitikai erőviszonyok? Mit hozhatnak a 2026-os választások – ezekről is szól a Mandiner Mesterterv című műsorának legújabb adása.

Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv következő adása, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemzi 2025 legfontosabb magyar és nemzetközi politikai történéseit – a felszín mögé nézve, számokkal és stratégiákkal alátámasztva.

Az adás középpontjában a belpolitikai erőviszonyok állnak: hogyan alakult Magyar Péter és a Tisza Párt éve, és ki vezet valójában a politikai versenyben – a Fidesz vagy a Tisza? Terítékre kerül a Tisza kiszivárgott megszorítási csomagja és a Szőlő utcai botrány is: vajon melyik téma határozza meg a közbeszédet, akár a karácsonyi ebédek beszélgetéseit? A műsor nemcsak eseményeket sorol, hanem azok politikai következményeit is mérlegre teszi a legfrissebb kutatások bemutatásával.

A nemzetközi térben a csütörtöki EU-csúcs kap kiemelt figyelmet: mi történt valójában Brüsszelben, és milyen eredményekkel tért haza Orbán Viktor, mit ért el Ursula von der Leyen, mit kapott Zelenszkij ukrán elnök? Vajon mit reagál majd Putyin orosz elnök az EU által Ukrajnának nyújtott hadikölcsönre? Újraválasztása óta első alkalommal képviselte hazáját az EU-csúcson Andrej Babis cseh kormányfő, máris szövetségesre talált Orbán Viktor személyében. Mennyire lesz tartós a cseh–szlovák–magyar együttmozgás?

A szakértők emellett már a 2026-os választásokra tekintenek előre, és bemutatják, milyen győzelmi stratégiák – azaz mestertervek – rajzolódnak ki a Fidesz és a Tisza oldalán.

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

Kezdőlap    Belföld    Mesterterv: mi történt most valójában a brüsszeli EU-csúcson?

mráz ágoston sámuel

eu-csúcs

mandiner

g. fodor gábor

kereki gergő

mesterterv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum

Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum

Év végi sajtótájékoztatójában Putyin orosz elnök ismertette az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket és az orosz gazdaság helyzetét is – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programvezetője az InfoRádióban.
 

Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

Vlagyimir Putyin évértékelője: Oroszország meg fogja semmisíteni a Kalinyingrádot érő fenyegetéseket

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Tárgyaltak is a gazdák négy biztossal Brüsszelben, nem csak gyújtogattak

Tárgyaltak is a gazdák négy biztossal Brüsszelben, nem csak gyújtogattak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke eredményesnek ítéli a brüsszeli gazdatüntetéseket. Papp Zsolt az InfoRádiónak nyilatkozott az Európai Unió és az úgynevezett Mercosur országok, tehát Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay között kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról.
 

Mesterterv: mi történt most valójában a brüsszeli EU-csúcson?

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – elérték céljukat a gazdák Brüsszelben

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bemondta Marco Rubio: ezért nem ér véget az ukrajnai háború

Bemondta Marco Rubio: ezért nem ér véget az ukrajnai háború

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint mindössze „egyetlen ország van a Földön”, amely képes közvetíteni Oroszország és Ukrajna között, ez pedig az Egyesült Államok. A politikus szerint egyik fél sem mutat hajlandóságot a megadásra a közeljövőben, írja a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Ismered a katolikus védőszenteket? Lássuk, tudod-e, hogy ki kiknek a patrónusa!

Kvíz: Ismered a katolikus védőszenteket? Lássuk, tudod-e, hogy ki kiknek a patrónusa!

Ha jól ismered a magyar és az egyetemes védőszenteket, itt az idő, hogy próbára tedd tudásodat a Pénzcentrum legfrissebb műveltségi kvízével. Lássuk, tudod-e a jó válaszokat!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Russia's leader said during a four-hour TV marathon that claims that an attack on Europe was planned were "nonsense".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 17:30
Karácsonyi ügyeletek – így tud gyógyszerhez jutni az ünnepek alatt
2025. december 19. 17:17
Már lehet jelentkezni a felsőoktatásba – néhány dologra nagyon kell figyelni
×
×
×
×