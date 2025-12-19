ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.32
usd:
329.61
bux:
110405.74
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Young woman giving blood in a modern hospital (color toned image)
Nyitókép: ViktorCap/Getty Images

Ha véradáson gondolkodik ne habozzon tovább

Infostart / MTI

Országos RedSaturday véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) december 27-én és 2026. január 3-án, hogy az ünnepi, négynapos hosszú hétvégén se alakuljon ki vérhiány - jelentette be a szervezet.

Az ünnepek és az iskolai tanítási szünet idején jellemzően csökken a véradók száma, miközben a betegek ellátása - különösen a rövid ideig tárolható trombocitakészítmények esetében - folyamatos vérkészítményigényt jelent. A folyamatos vérellátás érdekében rendezik meg a véradó napokat, amelyeken országszerte 20 vérellátó intézet várja majd a segíteni szándékozókat, jellemzően 8 és 14 óra között.

A vérrel való felelős és szigorú gazdálkodás kiemelt jelentőségű Magyarországon: a biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradó szükséges, miközben évente mintegy 380 ezer egység vért (egységenként 450 ml) használnak fel az egészségügyi ellátás során. A hazai lakosság nyitott a véradásra, de esetlegesen hiányos ismereteik és egyes tévhitek korlátozhatják a konkrét cselekvésre vonatkozó tudatos döntésüket - mutatott rá az OVSZ és a Bristol Myers Squibb (BMS) cég egy friss, országos reprezentatív kutatás alapján.

A kérdőíves felmérés eredménye szerint a magyar felnőtt lakosság mintegy fele (46 százaléka) adott már életében vért, háromból egy ember (31 százalék) többször is.

A megkérdezettek mintegy fele (48 százalék) a véradás legfontosabb társadalmi értékének az életmentés lehetőségét tartja. "Ezek az adatok azt mutatják, hogy a véradási hajlandóság Magyarországon alapvetően magas, a lakosság jelentős része érti és morális szempontból is fontosnak tartja azt. A felmérés ugyanakkor arra is rámutat, hogy a konkrét ismeretek terén számos bizonytalanság tapasztalható".

Sokan nincsenek tisztában a véradás pontos feltételeivel, gyakoriságával. Csak minden második válaszadó (41 százalék) tudta helyesen, hogy évente 4-5 alkalommal lehet vért adni, és azzal is kevesebb mint a megkérdezettek fele volt tisztában, hogy a levett vért nemcsak sürgősségi helyzetekben és műtétekhez, hanem a krónikus betegségek kezeléséhez és egyes gyógyszerek előállításához is felhasználják.

A részletes ismeretek hiánya és néhány tévhit - így például az, hogy vért csak éhgyomorra lehet adni - gyakran visszatartó tényező a véradásban.

Idézték Nagy Sándort, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettesét, aki az eredményeket úgy összegezte: "a kutatás egyértelműen rámutat arra, hogy bár a véradás társadalmi elfogadottsága erős, a tudatos döntésekhez szükséges ismeretek megerősítésére továbbra is nagy szükség van".

Kezdőlap    Belföld    Ha véradáson gondolkodik ne habozzon tovább

véradás

országos vérellátó szolgálat

véradó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum

Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum

Év végi sajtótájékoztatójában Putyin orosz elnök ismertette az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket és az orosz gazdaság helyzetét is – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programvezetője az InfoRádióban.
 

Vlagyimir Putyin évértékelője: Oroszország meg fogja semmisíteni a Kalinyingrádot érő fenyegetéseket

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a történelmi csúcs az OTP árfolyamában!

Itt a történelmi csúcs az OTP árfolyamában!

Erősen fejezték be a kereskedést csütörtökön az amerikai tőzsdék a vártnál alacsonyabb inflációs adatot követően, és pénteken is a szemmel látható emelkedésé a főszerep, miután ismét előtérbe került az AI-trade a befektetők szemében. Az európai piacokon azonban már karácsonyi a hangulat, az indexek napközben alig mozdultak. A magyar tőzsde viszont kiemelkedett, a BUX index remekül teljesített, az OTP pedig új történelmi zárócsúcsra került.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megőrült a használtcikk-piac Magyarországon: rekordgyorsak az eladások, brutálisak az árak

Megőrült a használtcikk-piac Magyarországon: rekordgyorsak az eladások, brutálisak az árak

A korábbi tendenciákhoz hasonlóan idén is az ingyenes hirdetések voltak a legkeresettebbek a használtpiacon, de nagy értékű áruk is szép számmal találtak gazdára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Russia's leader said during a four-hour TV marathon that claims that an attack on Europe was planned were "nonsense".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 19:46
Két akcióban összesen harminchétezer adományt, ajándékot vett át idén a Máltai Szeretetszolgálat
2025. december 19. 18:41
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
×
×
×
×