Le kellett terhelni a paksi atomerőmű 1. blokkját – a nap híreiblokkján

Előre nem tervezett karbantartás miatt le kellett terhelni a Paksi Atomerőmű 1. blokkját – közölte az Országos Atomenergia Hivatal. A munkálatok hajnali 2-kor kezdődtek, ezért az erőmű jelenleg névleges teljesítményének mintegy háromnegyedén üzemel. Az intézkedés pontos oka egyelőre nem ismert.

Az energiaügyi miniszter szerint az ellátás biztonsága érdekében a jövőben is támogatni kell a fosszilis tüzelőanyagok infrastruktúrájának korszerűsítését, kapacitásbővítését. Lantos Csaba az Energia Tanács brüsszeli ülésén nagy hiányosságként értékelte, hogy az európai hálózatfinanszírozási eszköz 2028-2034 közötti időszakra szóló rendelettervezete nem biztosít lehetőséget a földgáz- és kőolajhálózatok fejlesztésére.

Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem módosította az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A testület a novemberi ülésén is az alapkamat szinten tartásáról döntött, amely így változatlanul 6,5 százalék és a kamatfolyosó két széle sem változott.

Felfelé módosította inflációs és GDP-növekedési előrejelzését a jegybank. Az MNB szakértői az idei évre fél százalékos GDP-növekedést várnak, míg az infláció 4,4 százalékos lehet. Az MNB jövőre 3,2 százalékos inflációra számít az árrésstop februári kivezetése mellett. A jegybank a jövő évi növekedési prognózist is lejjebb húzta, a szakértők a szeptemberi 2,8 százalékhoz képest most már csak 2,4 százalékos GDP-bővülést várnak.

Törvénymódosítást javasol a Demokratikus Koalíció annak érdekében, hogy a nagyvállalatok ne bocsáthassanak el dolgozókat indoklás és előzetes figyelmeztetés nélkül közvetlenül karácsony előtt. Dobrev Klára pártelnök online sajtótájékoztatóján a Népszavára hivatkozva azt mondta: az OBI barkácsáruházlánc legalább 118 munkavállalót küldött el előzetes jelzés nélkül.

Újabb 78 oldalas, a nevelőotthonokban elkövetett bűncselekményekről készült ombudsmani jelentést mutatott be a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter a dokumentumból kiemelte, hogy a speciális gyermekotthonokban a gyermekek 40 százaléka érintett a prostitúció valamilyen formájával.

A kormányzat az elmúlt hónapokban csaknem 83 milliárd forint értékben hirdetett felzárkóztatási és esélyteremtő programokat – jelentette be Sztojka Attila államtitkár Komlón, a Magyar Nemzeti Roma Platform fórumán. A 13 program célja többek között a gyermekek felzárkóztatása, a kisebb települések bevonása, valamint a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának 30 százalékos növelése 2026-tól.

Mégsem nyílik meg holnap az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc és Szikszó közötti szakasza, amelyet korábban rézsű megcsúszása miatt kellett lezárni. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, bár a Strabag befejezte a garanciális javításokat, a műszaki ellenőrzés mindent rendben talált, de a cég a munkára nem vállalt további garanciát.

Budapest után Debrecenben is létrehozták a közösségi közlekedés tarifaközösségét. A jövőben a hajdú-bihari vármegyebérlettel is lehet utazni a debreceni tömegközlekedési eszközökön, és a helyi DKV-bérlettel is lehet utazni a vármegyében a Volán és a MÁV járatain.

Az amerikai elnök szerint minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárásához vezető megoldás. Azután beszélt erről, hogy egyeztetett az ukrán elnökkel és több európai vezetővel, valamint a NATO főtitkárával. Donald Trump úgy látja: Oroszország is a háború lezárását akarja, bár mindkét fél ingadozó. A Kreml szóvivője úgy nyilatkozott, Oroszország hosszú távú békére törekszik Ukrajnában, és nem hajlandó pillanatnyi megoldásokkal helyettesíteni azt.

Továbbra sincs konszenzus az Európai Unióban a befagyasztott orosz banki vagyon felhasználásáról Ukrajna finanszírozására – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. Bóka János hangsúlyozta: Magyarország Szlovákiával egyetértésben jogi, politikai és pénzügyi aggályait fejezte ki. A kérdésben az egyeztetések folytatódnak.

Aláírta az Európai Bizottság az Európai Unió nevében az Ukrajnára vonatkozó nemzetközi kártérítési bizottság létrehozásáról szóló egyezményt Hágában. A bizottság feladata lesz az Ukrajnában Oroszország által okozott károk, veszteségek és sérülések miatti kártérítési igények értékelése, a kártérítés összegének megállapítása.

Megszavazta az Európai Parlament, hogy a tagállamok a védelmi kezdeményezések támogatására fordíthassanak egyes az uniós forrásokat. Elfogadták azt is, hogy Ukrajna védelmi ipara is részesüljön az Európai Védelmi Alapból.

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy enyhíti a 2035-re tervezett, belső égésű motorokra vonatkozó uniós tilalmat. Az új javaslat a nulla kibocsátást 90 százalékos szén-dioxid-kibocsátás-csökkentésre módosítaná a 2021-es szinthez képest. A személyautóknál 2030 és 2032 között 55, a kisteherautóknál pedig 40 százalékos csökkentést írnának elő a tervezett 50 százalék helyett.

A szlovák kormány ellen tüntet az ellenzék Pozsonyban a Büntető Törvénykönyv módosítása miatt – írja a paraméter szlovák portál. A tüntetésen a szlovák portál szerint a Magyar Szövetség elnöke, Gubík László is felszólal.

Tömegpusztító fegyvernek minősítette az illegálisan előállított fentanilt és annak alapösszetevői az amerikai elnök. Donald Trump indoklása szerint már 2 milligramm is halálos adag és a túladagolások százezrek életét követelték.

Amerikai katonák Paraguay-ban állomásoztatásáról állapodott meg a két ország. Az egyezség célja a terrorizmus- és kábítószerkereskedelem-ellenes együttműködés bővítése.

Az ausztrál szövetségi rendőrkapitány szerint az Iszlám Állam ideológiája ihlette a sydney-i Hanuka-ünnepségen elkövetett tömeggyilkosságot. A támadást egy 50 éves apa és 24 éves fia hajtotta végre. A miniszterelnök bejelentette: szigorítják a fegyvertartási szabályokat.