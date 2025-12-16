ARÉNA - PODCASTOK
Le kellett terhelni a paksi atomerőmű 1. blokkját – a nap híreiblokkján

Infostart / InfoRádió

Előre nem tervezett karbantartás miatt le kellett terhelni a Paksi Atomerőmű 1. blokkját. Szerdán újra megnyitják az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Az amerikai elnök szerint minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárása. Az InfoRádió legfontosabb hírei kedden.

Előre nem tervezett karbantartás miatt le kellett terhelni a Paksi Atomerőmű 1. blokkját – közölte az Országos Atomenergia Hivatal. A munkálatok hajnali 2-kor kezdődtek, ezért az erőmű jelenleg névleges teljesítményének mintegy háromnegyedén üzemel. Az intézkedés pontos oka egyelőre nem ismert.

Az energiaügyi miniszter szerint az ellátás biztonsága érdekében a jövőben is támogatni kell a fosszilis tüzelőanyagok infrastruktúrájának korszerűsítését, kapacitásbővítését. Lantos Csaba az Energia Tanács brüsszeli ülésén nagy hiányosságként értékelte, hogy az európai hálózatfinanszírozási eszköz 2028-2034 közötti időszakra szóló rendelettervezete nem biztosít lehetőséget a földgáz- és kőolajhálózatok fejlesztésére.

Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem módosította az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A testület a novemberi ülésén is az alapkamat szinten tartásáról döntött, amely így változatlanul 6,5 százalék és a kamatfolyosó két széle sem változott.

Felfelé módosította inflációs és GDP-növekedési előrejelzését a jegybank. Az MNB szakértői az idei évre fél százalékos GDP-növekedést várnak, míg az infláció 4,4 százalékos lehet. Az MNB jövőre 3,2 százalékos inflációra számít az árrésstop februári kivezetése mellett. A jegybank a jövő évi növekedési prognózist is lejjebb húzta, a szakértők a szeptemberi 2,8 százalékhoz képest most már csak 2,4 százalékos GDP-bővülést várnak.

Törvénymódosítást javasol a Demokratikus Koalíció annak érdekében, hogy a nagyvállalatok ne bocsáthassanak el dolgozókat indoklás és előzetes figyelmeztetés nélkül közvetlenül karácsony előtt. Dobrev Klára pártelnök online sajtótájékoztatóján a Népszavára hivatkozva azt mondta: az OBI barkácsáruházlánc legalább 118 munkavállalót küldött el előzetes jelzés nélkül.

Újabb 78 oldalas, a nevelőotthonokban elkövetett bűncselekményekről készült ombudsmani jelentést mutatott be a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter a dokumentumból kiemelte, hogy a speciális gyermekotthonokban a gyermekek 40 százaléka érintett a prostitúció valamilyen formájával.

A kormányzat az elmúlt hónapokban csaknem 83 milliárd forint értékben hirdetett felzárkóztatási és esélyteremtő programokat – jelentette be Sztojka Attila államtitkár Komlón, a Magyar Nemzeti Roma Platform fórumán. A 13 program célja többek között a gyermekek felzárkóztatása, a kisebb települések bevonása, valamint a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának 30 százalékos növelése 2026-tól.

Mégsem nyílik meg holnap az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc és Szikszó közötti szakasza, amelyet korábban rézsű megcsúszása miatt kellett lezárni. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, bár a Strabag befejezte a garanciális javításokat, a műszaki ellenőrzés mindent rendben talált, de a cég a munkára nem vállalt további garanciát.

Budapest után Debrecenben is létrehozták a közösségi közlekedés tarifaközösségét. A jövőben a hajdú-bihari vármegyebérlettel is lehet utazni a debreceni tömegközlekedési eszközökön, és a helyi DKV-bérlettel is lehet utazni a vármegyében a Volán és a MÁV járatain.

Az amerikai elnök szerint minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárásához vezető megoldás. Azután beszélt erről, hogy egyeztetett az ukrán elnökkel és több európai vezetővel, valamint a NATO főtitkárával. Donald Trump úgy látja: Oroszország is a háború lezárását akarja, bár mindkét fél ingadozó. A Kreml szóvivője úgy nyilatkozott, Oroszország hosszú távú békére törekszik Ukrajnában, és nem hajlandó pillanatnyi megoldásokkal helyettesíteni azt.

Továbbra sincs konszenzus az Európai Unióban a befagyasztott orosz banki vagyon felhasználásáról Ukrajna finanszírozására – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. Bóka János hangsúlyozta: Magyarország Szlovákiával egyetértésben jogi, politikai és pénzügyi aggályait fejezte ki. A kérdésben az egyeztetések folytatódnak.

Aláírta az Európai Bizottság az Európai Unió nevében az Ukrajnára vonatkozó nemzetközi kártérítési bizottság létrehozásáról szóló egyezményt Hágában. A bizottság feladata lesz az Ukrajnában Oroszország által okozott károk, veszteségek és sérülések miatti kártérítési igények értékelése, a kártérítés összegének megállapítása.

Megszavazta az Európai Parlament, hogy a tagállamok a védelmi kezdeményezések támogatására fordíthassanak egyes az uniós forrásokat. Elfogadták azt is, hogy Ukrajna védelmi ipara is részesüljön az Európai Védelmi Alapból.

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy enyhíti a 2035-re tervezett, belső égésű motorokra vonatkozó uniós tilalmat. Az új javaslat a nulla kibocsátást 90 százalékos szén-dioxid-kibocsátás-csökkentésre módosítaná a 2021-es szinthez képest. A személyautóknál 2030 és 2032 között 55, a kisteherautóknál pedig 40 százalékos csökkentést írnának elő a tervezett 50 százalék helyett.

A szlovák kormány ellen tüntet az ellenzék Pozsonyban a Büntető Törvénykönyv módosítása miatt – írja a paraméter szlovák portál. A tüntetésen a szlovák portál szerint a Magyar Szövetség elnöke, Gubík László is felszólal.

Tömegpusztító fegyvernek minősítette az illegálisan előállított fentanilt és annak alapösszetevői az amerikai elnök. Donald Trump indoklása szerint már 2 milligramm is halálos adag és a túladagolások százezrek életét követelték.

Amerikai katonák Paraguay-ban állomásoztatásáról állapodott meg a két ország. Az egyezség célja a terrorizmus- és kábítószerkereskedelem-ellenes együttműködés bővítése.

Az ausztrál szövetségi rendőrkapitány szerint az Iszlám Állam ideológiája ihlette a sydney-i Hanuka-ünnepségen elkövetett tömeggyilkosságot. A támadást egy 50 éves apa és 24 éves fia hajtotta végre. A miniszterelnök bejelentette: szigorítják a fegyvertartási szabályokat.

