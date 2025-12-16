ARÉNA - PODCASTOK
Európai Parlament
Nyitókép: Christian Dauphin/Getty Images

Orosz vagyonból jóvátételi hitel Ukrajnának: gyorsít az EP

Infostart / MTI

Az Európai Parlament a strasbourgi plenáris ülésén kedden kézfeltartással tartott szavazáson támogatta azt a kérelmet, hogy gyorsított eljárásban tárgyalják az Ukrajnának nyújtani tervezett, az európai bankokban befagyasztott orosz vagyonra építő, úgynevezett jóvátételi hitelről szóló jogszabálytervezetet.

A javaslat szerint az Európai Unió jóvátételi hitelt nyújtana Ukrajna számára, és ezt az Európai Bizottság az orosz állami pénzeszközöknek az uniós szankciók által befagyasztott, majd határozatlan ideig tartó lefoglalásából származó nyereség és készpénzállomány terhére felvett hitellel támogatná.

Elfogadása esetén a hitelprogramból támogatnák Ukrajna pénzügyi szükségleteit és állami költségvetését, a katonai képességeket, valamint az ország védelmi iparát és integrációját az európai védelmi ipari bázisba. A javasolt hitel az úgynevezett Ukrajna Kerethez és az Ukrajna Hitel Együttműködési Mechanizmushoz kapcsolódik.

A jogi folyamat felgyorsításáról kedden meghozott döntést követően az európai parlamenti képviselők a következő plenáris ülésen, 2026. január 19. és 22. között fogadják el az EP álláspontját, a tagállamok kormányaival folytatott tárgyalásokat megelőzően – tájékoztattak.

Az európai parlamenti támogatást követően a javaslatot még az uniós tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk az Európai Unió Tanácsában. A tagországok állam-, illetve kormányfői várhatóan csütörtöki brüsszeli találkozójukon próbálnak megállapodni a további lépésekről.

