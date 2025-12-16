Tömegpusztító fegyverré nyilvánított egy kábítószert Donald Trump

A Fehér Házban írta alá azt a rendeletet Donald Trump, amelynek bevezető része kimondja, hogy „a törvénytelen úton előállított fentanil közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez. A jogszabály rögzíti, hogy a fentanilt elsősorban szervezett bűnözői csoportok gyártják és terjesztik, ami az Egyesült Államok nemzetbiztonságát fenyegeti, valamint hozzájárul az amerikai kontinensen tapasztalható törvényen kívüli állapotok kialakulásához.

Az elnöki rendelet a tömegpusztító fegyver megjelölést azzal indokolja, hogy

a vegyi anyag már két milligrammos mennyiségben is halálos dózist jelent, aminek következtében a túladagolás amerikaiak százezreinek halálát okozta.

A tömegpusztító fegyver besorolás kizárólag a törvénytelen úton előállított fentanilra vonatkozik, vagyis azokra az esetekre, amikor az anyagot az Egyesült Államok szabályozott anyagokról szóló törvényével ellentétes módon állítják elő és hozzák forgalomba.

A kábítószerként használt fentanilt nagy mennyiségben csempészik be az Egyesült Államok területére, elsősorban Mexikón, kisebb részben Kanadán keresztül, miközben az előállításhoz szükséges alapösszetevők nagyrészt Kínából érkeznek.