ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.57
usd:
328.21
bux:
109761.83
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
WASHINGTON, DC - DECEMBER 08: U.S. President Donald Trump participates in a roundtable discussion with farmers in the Cabinet Room of the White House on December 08, 2025 in Washington, DC. President Trump is expected to announce a $12 billion farm aid package, which includes one-time payments to those affected by the administrationâs trade policies. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Alex Wong

Tömegpusztító fegyverré nyilvánított egy kábítószert Donald Trump

Infostart / MTI

Az amerikai elnök tömegpusztító fegyvernek minősítette a jogellenesen előállított fentanilt és annak alapanyagait.

A Fehér Házban írta alá azt a rendeletet Donald Trump, amelynek bevezető része kimondja, hogy „a törvénytelen úton előállított fentanil közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez. A jogszabály rögzíti, hogy a fentanilt elsősorban szervezett bűnözői csoportok gyártják és terjesztik, ami az Egyesült Államok nemzetbiztonságát fenyegeti, valamint hozzájárul az amerikai kontinensen tapasztalható törvényen kívüli állapotok kialakulásához.

Az elnöki rendelet a tömegpusztító fegyver megjelölést azzal indokolja, hogy

a vegyi anyag már két milligrammos mennyiségben is halálos dózist jelent, aminek következtében a túladagolás amerikaiak százezreinek halálát okozta.

A tömegpusztító fegyver besorolás kizárólag a törvénytelen úton előállított fentanilra vonatkozik, vagyis azokra az esetekre, amikor az anyagot az Egyesült Államok szabályozott anyagokról szóló törvényével ellentétes módon állítják elő és hozzák forgalomba.

A kábítószerként használt fentanilt nagy mennyiségben csempészik be az Egyesült Államok területére, elsősorban Mexikón, kisebb részben Kanadán keresztül, miközben az előállításhoz szükséges alapösszetevők nagyrészt Kínából érkeznek.

Kezdőlap    Külföld    Tömegpusztító fegyverré nyilvánított egy kábítószert Donald Trump

donald trump

kábítószer

fentanil

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden

Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden

Az európai vezetők hétfői berlini tárgyalásukon abban állapodtak meg, hogy az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák tartalmaznák egy többnemzeti európai békefenntartó kontingens Ukrajnába küldését. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes ugyanakkor egy interjúban azt mondta, Moszkva számára elfogadhatatlan, hogy NATO-tagországok katonái állomásozzanak Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatását fejezte ki Friedrich Merz német kancellár ötletét illetően, hogy a karácsonyi ünnepek idejére legyen tűzszünet a háborúban. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő úgy reagált, ez csak akkor elfogadható Oroszország számára, ha addig megszületik a békeszerződés. Erre azonban lényegében semmi esély nincs. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentés érkezett a jövő évi autópálya-matricákról: erről minden autósnak érdemes tudnia

Fontos bejelentés érkezett a jövő évi autópálya-matricákról: erről minden autósnak érdemes tudnia

Sokan élnek az M1 regionális matrica kedvezményes lehetőségével, közel 23 ezer darab 2026-os e-matrica fogyott az első héten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Boris Gurman, 69, "charged straight towards the danger" and grabbed one of the attacker's guns, a witness said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 16:34
Több készúrrással végzett 10 éves iskolatársával, többeket megsebesített egy diák Oroszországban – képek
2025. december 16. 13:26
Ötmilliárd dollárra perelte Donald Trump a BBC-t
×
×
×
×