Nyitókép: marchmeena29/Getty Images

Itt a friss alapkamatdöntés

Infostart / MTI

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

Nem történt módosítás a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Az előző, novemberi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón.

Az elemzők nem számítottak a kamatszint változtatására, a Portfolio által megkérdezett tizenegy szakember mindegyike úgy vélte, nem várható sem lefelé, sem felfelé elmozdulás. Előzetesen valószínűnek tartották, hogy végül úgy telik el egy teljes naptári év, hogy nem nyúl a rátához a Monetáris Tanács.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzője december 11-én az InfoRádióban elmondta: régiónkban a kamatok csökkenő pályán vannak, azonban az MNB nem csökkenti a kamatot, amely a forint kamatelőnyét folyamatosan növeli. Ez a 6,5 százalékos alapkamat tartósan valószínűleg egy kicsit magas, a jövő év közepe táján léphet majd az MNB a kamatcsökkentés irányába – írtuk meg korábban.

A kamatcsökkentést a tartósabb áremelkedések „kordában tartása”, inflációs várakozások csökkenése is támogathatja majd – tette hozzá az elemző. Kiemelte, hogy az idei teljes évre az infláció mértékét 4,5 százalék környékére várják, a jövő évre pedig 3,5 százalékos értéket várnak, ez a jegybanki toleranciasávon belül lenne már.

Nagy kérdés, hogyan alakulhat a forint árfolyama – teszi hozzá a Portfolio cikke. Idén ugyanis legfontosabb támasza a 6,5 százalékos alapkamat volt, hiszen relatív értelemben javult pozíciója azzal, hogy a régiós jegybankok kamatvágásai közepette az MNB kitartott a szigorú kondíciók mellett. Így ha 2026 első felében sem várható kamatszint-változtatás, az fenntarthatja a forint erejét. Márciusban viszont „hatalmas kockázat lenne” egy kamatvágás előkészítése, mivel ezzel a „forró pénzek” gyors kiáramlását is kockáztatná a jegybank, így meggyengülne a forint – hangsúlyozta Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.

