ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.59
usd:
328.08
bux:
109761.83
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy elmosódott új autó egy bemutatóteremben.
Nyitókép: Getty Images/Fahroni

Döntött az EU: kiderült, mi lesz a benzines és dízel autókkal 2035 után

Infostart / MTI

Az Európai Unió enyhített kedden az új gyártású belső égésű motorok – benzin- vagy dízelüzemű autók – forgalomba hozatalának 2035-től tervezett tilalmán, hogy támogassa a nehéz helyzetben lévő európai autóipart.

Az új javaslat szerint az autógyártóknak 2035-től nem nullára kell csökkenteniük a kipufogógáz-kibocsátást, hanem 90 százalékkal kell csökkenteniük a 2021-es szinthez képest.

Stéphane Séjourné iparpolitikáért felelős uniós biztos hangsúlyozta: az EU klímacéljai változatlanok maradnak. Mint mondta, az Európai Bizottság „pragmatikus, mégis a klímacélokkal összhangban álló megközelítést” választott, amely egyúttal „életmentő” lehet az európai autóipar számára.

2023-ban fogadták el az EU-ban azt a jogszabályt, amely 2035-től gyakorlatilag megtiltja az új benzines vagy dízelautók forgalomba helyezését, de az utóbbi egy évben az autógyártók és támogatóik erős nyomást gyakoroltak Brüsszelre a szabályozás enyhítése érdekében. A gyártók indoklása szerint az ágazatot súlyosan érinti a verseny a kínaiakkal, valamint az, hogy a vártnál lassúbb az elektromos járművek térnyerése.

A módosítás értelmében több környezetszennyező járműtípus – köztük a plug-in hibridek és a dízelautók – 2035 után is forgalomba hozhatók korlátozott számban, ha a gyártók szén-dioxid-kreditekkel kompenzálják ezek kibocsátását. Az egyik kompenzációs forma, hogy olyan acélt használnak a gyártók, amelynek előállítása alacsony szén-dioxid-kibocsátással jár, egy másik pedig az e- és bioüzemanyagok piacra kerülő mennyiségéhez kötődik.

Az Európai Bizottság emellett több olyan kiegészítő intézkedést is bemutatott kedden, amellyel támogatja az autóipart, de ezek még az Európai Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő Európai Tanács jóváhagyására várnak. Ezek között szerepel az úgynevezett "szuperkreditek" bevezetése a 4,2 méternél rövidebb, mérsékelt árú, az EU-ban gyártott elektromos autók esetében, amelyeknek az értékesítését 1,3-as szorzóval vennék figyelembe a kibocsátási célok teljesítésénél.

A javaslat szerint csökkentenék továbbá a kisteherautókra vonatkozó 2030-as kibocsátáscsökkentési célt 50 százalékról 40 százalékra, valamint több időt adnának a tehergépjármű-gyártóknak saját 2030-as céljaik elérésére.

Az elektromos járművek iránti kereslet élénkítése érdekében a közepes és a nagyvállalatokat köteleznék flottáik „zöldítésére”: a cégek által vásárolt új járművek legalább 30 százalékának zéró vagy alacsony kibocsátásúnak kell majd lennie úgy, hogy az arány országonként eltérő lesz, a gazdagabb tagállamokban magasabbak lesznek az elvárások.

Végül az EU 1,5 milliárd eurónyi kamatmentes hitellel támogatja az európai akkumulátorgyártókat.

Az uniós adatok szerint a közúti közlekedés az EU teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mintegy 20 százalékáért felelős, és utóbbinak 61 százaléka a személyautók kipufogógáza.

Kezdőlap    Gazdaság    Döntött az EU: kiderült, mi lesz a benzines és dízel autókkal 2035 után

benzin

európai unió

autó

dízel

tilalom

belső égésű motor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: jó vétel volna a szerbiai finomító, a Mol pedig megfelelő szereplő lenne az üzlethez

Elemző: jó vétel volna a szerbiai finomító, a Mol pedig megfelelő szereplő lenne az üzlethez

Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta, hogy bár a versenytársak és az ár sem megismerhető a Lukoil szerbiai távozásakor, de maga a csomag, amelyhez a vevő déli szomszédunknál hozzájuthat, további piacokhoz is kaput nyithat, túl azon, hogy Szerbia kőolaj-ellátási jogát megszerezné.
 

Ilyen sem volt még: amerikai LNG kerül be a magyar energiaellátásba

Döntött az EU: kiderült, mi lesz a benzines és dízel autókkal 2035 után

Döntött az EU: kiderült, mi lesz a benzines és dízel autókkal 2035 után

Stéphane Séjourné iparpolitikáért felelős uniós biztos hangsúlyozta: az EU klímacéljai változatlanok maradnak. Mint mondta, az Európai Bizottság „pragmatikus, mégis a klímacélokkal összhangban álló megközelítést” választott, amely egyúttal „életmentő” lehet az európai autóipar számára.
 

Az EP támogatja a védelmi beruházások uniós támogatásának növelését

Újabb vámot vet ki az Európai Unió a mosógépekre, hűtőkre és autóalkatrészekre

VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet

Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet

A következő napokban még alig változik Európa időjárási képe, ám a hétvégétől jelentős átrendeződés várható a kontinens légköri viszonyaiban. A Hungaromet Facebook-posztja szerint a Kárpát-medencében is hamarosan véget érhet a jelenlegi, egyhangú időjárási időszak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghátráltak Brüsszelben: százezernyi magyar autós lélegezhet fel, enyhül a tilalom

Meghátráltak Brüsszelben: százezernyi magyar autós lélegezhet fel, enyhül a tilalom

A teljes tiltás helyett 90 százalékos szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést várna el a gyártóktól az Európai Tanács.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Boris Gurman, 69, "charged straight towards the danger" and grabbed one of the attacker's guns, a witness said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 20:54
4iG megállapodott a világ egyik top védelmi gyártójával
2025. december 16. 18:35
Ilyen sem volt még: amerikai LNG kerül be a magyar energiaellátásba
×
×
×
×