ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.81
usd:
327.45
bux:
0
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök az 1980-ban olimpiai bajnokságot nyerõ amerikai jégkorong-válogatott kitüntetésérõl szóló elnöki rendelet aláírásán a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. december 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Francis Chung/Pool

Donald Trump bizakodó, beszélt Vlagyimir Putyinnal is

Infostart / MTI

Minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárásához vezető megoldás - mondta az amerikai elnök a Fehér Házban hétfőn, reagálva a Berlinben tartott ukrán-európai-amerikai tárgyalásokra.

Donald Trump közölte, hogy a hosszan egyeztetett telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint a német, az olasz, a finn, a francia, a brit, a lengyel, a norvég, a dán és a holland kormány-, illetve államfővel, valamint a NATO főtitkárával.

„A dolgok elég jól haladnak” – foglalta össze a megbeszélések eredményét, és elismerően nyilatkozott arról, ahogy az európai vezetők állnak a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez.

Donald Trump egyben kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően „egy lapra hozzák” az ukrán és az orosz elnököt. Megjegyezte, hogy véleménye szerint jelenleg Oroszország a háború lezárását akarja. „A probléma az, hogy

egyszer le akarják zárni, aztán hirtelen mégsem akarják, ahogy Ukrajna is egyszer véget akar vetni (a háborúnak), aztán hirtelen mégsem akar”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Arra a kérdésre, hogy a közelmúltban személyesen beszélt-e Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Donald Trump igennel válaszolt.

A háború lezárását követő biztonsági garanciával kapcsolatban az amerikai elnök elmondta, hogy ezen közösen dolgoznak Európával, amelynek nagy része lesz annak biztosításában, és célnak nevezte, hogy a háború ne kezdődhessen újra.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump bizakodó, beszélt Vlagyimir Putyinnal is

oroszország

ukrajna

egyesült államok

donald trump

vlagyimir putyin

berlin

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell

MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell

Életbe lépett a MÁV-csoport 2025/2026-os menetrendje, december közepétől vásárolható az éves ország- és vármegyebérlet az új MÁVPlusz alkalmazásban, az applikáción keresztül péntektől mindenki számára elérhető a 15 százalékos okoskedvezmény a jegyekre.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tokajtól Budafokig: így születnek a díjnyertes Sauska pezsgők

Tokajtól Budafokig: így születnek a díjnyertes Sauska pezsgők

A pezsgőkészítés művészetéről, a Sauska‑tételek egyedi karakteréről és a tradicionális módszer jelentőségéről beszélt a Portfolio‑nak Pohl Péter, a Sauska birtokigazgatója: a Brut NV különlegességét a furmint adja, a réserve borok 30%-os aránya pedig gazdagságot és hosszú lecsengést biztosít. Közben a piac számokban is erős és nemcsak volumenben vagy értékben, de a szezonalitásban is jelentős különbségek vannak a pincészet által készített Méthode Traditionnelle és a tartályos pezsgők között.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 16.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 16.)

A Pénzcentrum 2025. december 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi gunmen travelled to Philippines month before shooting, police say

Bondi gunmen travelled to Philippines month before shooting, police say

Australian police say "homemade" Islamic State group flags and improvised explosive devices (IEDs) have been found in a vehicle used by the suspects.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 07:05
Tömegpusztító fegyverré nyilvánítottak egy drogot
2025. december 16. 06:12
Bemegy a fóka a kocsmába, és elbújik a mosdóban...
×
×
×
×