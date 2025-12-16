ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
A paksi atomerőmű.
Nyitókép: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Váratlan helyzet miatt a paksi atomerőmű csak a háromnegyedén működik

Infostart

Egy előre nem tervezett karbantartás miatt kedd hajnalban le kellett terhelni a Paksi Atomerőmű 1. blokkját. Az ország teljes áramigényét így kétharmadában importból és gázerőművekből kell most fedezni.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) honlapján közzétett információk alapján a Paksi Atomerőmű 1. blokkján 2025. december 16-án 02:00 órától kezdődően egy előre nem tervezett karbantartási munkálatot végeznek, emiatt a blokkot a feladatok elvégzéséhez szükséges teljesítmény szintig leterhelték – vette észre a Portfolio.

A karbantartási tevékenység végrehajtása során a blokk biztonsága nem kerül veszélybe, a munkálatoknak a környezetre gyakorolt hatása nincs

– közölte az OAH.

A Paksi Atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének háromnegyedén működik.

Az intézkedés pontos oka egyelőre nem ismert. A leszabályozás a rendszer számára kedvezőtlen időpontban jött, ugyanis az ország napelemflottája csak nagyon kis arányban tud termelni ebben a felhős időjárásban a Portfolio szerint. Emiatt az import jelentősen, 3000 MW körüli értékre ugrott, és a gázerőművi termelés is igen magas, 1500 MW felett van, így a 7000 MW-os teljes rendszerterhelés kétharmadát jelenleg importból és gázból fedezzük – ami jócskán megdobhatja a mai napra az ország energiaszámláját.

