Váratlan helyzet miatt a paksi atomerőmű csak a háromnegyedén működik

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) honlapján közzétett információk alapján a Paksi Atomerőmű 1. blokkján 2025. december 16-án 02:00 órától kezdődően egy előre nem tervezett karbantartási munkálatot végeznek, emiatt a blokkot a feladatok elvégzéséhez szükséges teljesítmény szintig leterhelték – vette észre a Portfolio.

A karbantartási tevékenység végrehajtása során a blokk biztonsága nem kerül veszélybe, a munkálatoknak a környezetre gyakorolt hatása nincs

– közölte az OAH.

A Paksi Atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének háromnegyedén működik.

Az intézkedés pontos oka egyelőre nem ismert. A leszabályozás a rendszer számára kedvezőtlen időpontban jött, ugyanis az ország napelemflottája csak nagyon kis arányban tud termelni ebben a felhős időjárásban a Portfolio szerint. Emiatt az import jelentősen, 3000 MW körüli értékre ugrott, és a gázerőművi termelés is igen magas, 1500 MW felett van, így a 7000 MW-os teljes rendszerterhelés kétharmadát jelenleg importból és gázból fedezzük – ami jócskán megdobhatja a mai napra az ország energiaszámláját.