Mégsem lehet megnyit az M30-as autópályát

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni az M30-as autópályán elvégzett javításokért, ezért a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF Zrt.) nem nyithatja meg a Miskolc és Szikszó közötti szakaszt.

„Sajnálattal értesültünk arról, hogy a Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért, így az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát” – írták.

Hangsúlyozták, a közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudnak elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű írásos felelősséget vállal, és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.

Az ÉKM délután még arról számolt be, hogy a garanciális javítások elkészültének jelentését követően a szakemberek kedden helyszíni szemle keretében ellenőrizték a Strabag kivitelezési hibája miatt korábban hosszú időre lezárt M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát, ennek eredményeként pedig szerdán megnyitják és visszaadják a forgalomban az autópálya érintett szakaszát.