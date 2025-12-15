ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: BKK

„Nem razzia”: elárulta a rendőrség, mit csinálnak a gyermekvédelmi intézményekben az egyenruhások

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az a céljuk, hogy megismerjék, felmérjék a helyi viszonyokat.

„Azokban a gyermekvédelmi intézményekben, amelyeket a rendőrség fokozottan felügyel, a napokban több munkatársunk jelent meg abból a célból, hogy megismerjük, felmérjük a helyi viszonyokat” – közölte az ORFK Kommunikációs Szolgálat a police.hu oldalon.

Fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy „nem razziáról van szó”, és kifejezetten a bűnmegelőzés területén dolgozó, illetve a gyermekekkel kapcsolatos ügyekre specializálódott, korábban ilyen jellegű felkészítésen, érzékenyítő képzésen részt vett rendőrök végzik ezt a munkát.

„Kollégáink tehát nem hatósági mivoltukban lépnek fel, így nem is kihallgatásokat vagy meghallgatásokat végeznek, hanem beszélgetnek, "riportot készítenek” mind az ellátásban részesülő gyermekekkel, mind a nevelőkkel, az ott dolgozókkal.

Ennek a felmérésnek alapján

szeretnénk megismerni a helyi viszonyokat, szokásokat, speciális igényeket, valamint természetesen az esetlegesen lappangó jogellenes helyzeteket, magatartásokat is,

amelyek a gondoskodásban résztvevő gyermekeknek vagy a nevelő munkát végzőknek sérelmesek lehetnek.

A rendőri jelenlétre az általános kríziskezelési felkészültségünk, képességünk és tapasztalatunk ad alapot. A most végzett felmérés azt szolgálja, hogy a jövőben az intézményeket – a gyermekeket és nevelőiket – minél hatékonyabban segíthesse a rendőrség. Célunk, hogy a rendőri közreműködés (felügyelet) tartalma, módja a lehető legjobban illeszkedjen a konkrét intézményhez, az ott élők igényeihez. A felmérés eredményét a gyermekvédelmi szakemberekkel közösen fogjuk értékelni, és ez képezi majd további együttműködésünk alapját” – írja a rendőrség közleménye.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Belföld    „Nem razzia”: elárulta a rendőrség, mit csinálnak a gyermekvédelmi intézményekben az egyenruhások

rendőrség

javítóintézet

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

Miközben Ukrajna frontvonalain nap mint nap dörögnek a fegyverek, az ország nyugati részén egy csendesebb, de talán végzetesebb válság bontakozik ki: a népesség lassú elfogyása. Elhagyott szülészeti osztályok, bezárt iskolák, üres falvak miatt felmerül a kérdés: ha egyszer véget ér a háború, ki lesz, aki újjáépíti az országot?
 

Itt az áttörés? Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész feladni NATO-tagsági törekvéseit

Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Milák Kristófot nagyon hiányolja, mert „akkora úszó, mint amekkorát a Föld nem látott”, de van, ami a sikereknél is meghatározóbb, ez pedig az Úszó nemzet program és az Edzői mentorprogram, ami iránt szerte a nagyvilágban érdeklődnek, nem is akárkik. Az úszóprogram pedig vagy tíz sportágat el tud látni versenyzőkkel, akár hosszú távon is, hisz ki tudja, ki vezeti majd a sportágakat 10-15 év múlva. Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya értékelte az évet.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
„Lépcsőn megy fel, aztán lifttel jön le” – Ez a sors vár a forintra is?

„Lépcsőn megy fel, aztán lifttel jön le” – Ez a sors vár a forintra is?

A devizapiaci üzletkötők úgy fogalmaznak, hogy „a magas kamatozású devizák a lépcsőn mennek fel, és lifttel le”. A forint kapcsán sokáig nem fenyegetett ez, az elmúlt egy évben azonban komoly pozíciók épültek fel, és már látszottak annak jelei, hogy egy-egy hír heves reakciókat tud kiváltani a befektetőkből. Még korai arról beszélni, hogy jelentős forintgyengülés jönne, azonban a carry trade jellegzetessége alapján, ha fordul a hangulat, akkor az nagyot szólhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból

Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból

Gablini Gábor: Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'It was pandemonium': Jewish community in shock after deadly Bondi Beach attack

'It was pandemonium': Jewish community in shock after deadly Bondi Beach attack

Fifteen people were killed and dozens injured in the attack, which targeted a Hanukkah celebration on Bondi Beach.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 05:00
Jó hír, ilyen idő lesz a karácsony előtti utolsó héten
2025. december 14. 21:45
Támadás a hanuka ellen – a nap legfontosabb hírei
×
×
×
×