„Nem razzia”: elárulta a rendőrség, mit csinálnak a gyermekvédelmi intézményekben az egyenruhások

„Azokban a gyermekvédelmi intézményekben, amelyeket a rendőrség fokozottan felügyel, a napokban több munkatársunk jelent meg abból a célból, hogy megismerjük, felmérjük a helyi viszonyokat” – közölte az ORFK Kommunikációs Szolgálat a police.hu oldalon.

Fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy „nem razziáról van szó”, és kifejezetten a bűnmegelőzés területén dolgozó, illetve a gyermekekkel kapcsolatos ügyekre specializálódott, korábban ilyen jellegű felkészítésen, érzékenyítő képzésen részt vett rendőrök végzik ezt a munkát.

„Kollégáink tehát nem hatósági mivoltukban lépnek fel, így nem is kihallgatásokat vagy meghallgatásokat végeznek, hanem beszélgetnek, "riportot készítenek” mind az ellátásban részesülő gyermekekkel, mind a nevelőkkel, az ott dolgozókkal.

Ennek a felmérésnek alapján

szeretnénk megismerni a helyi viszonyokat, szokásokat, speciális igényeket, valamint természetesen az esetlegesen lappangó jogellenes helyzeteket, magatartásokat is,

amelyek a gondoskodásban résztvevő gyermekeknek vagy a nevelő munkát végzőknek sérelmesek lehetnek.

A rendőri jelenlétre az általános kríziskezelési felkészültségünk, képességünk és tapasztalatunk ad alapot. A most végzett felmérés azt szolgálja, hogy a jövőben az intézményeket – a gyermekeket és nevelőiket – minél hatékonyabban segíthesse a rendőrség. Célunk, hogy a rendőri közreműködés (felügyelet) tartalma, módja a lehető legjobban illeszkedjen a konkrét intézményhez, az ott élők igényeihez. A felmérés eredményét a gyermekvédelmi szakemberekkel közösen fogjuk értékelni, és ez képezi majd további együttműködésünk alapját” – írja a rendőrség közleménye.

Öt intézetet helyeztek a rendőrség felügyelete alá A kormány arról döntött múlt keddi ülésén, hogy azokat a nevelőintézeteket (szam szerint öt), ahol büntetőeljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, ezeket a rendőrség felügyelete alá helyezik – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt szerdai Kormányinfón. Azt is megerősítette, hogy 2026. január 1-jétől minden gyermekgondozó intézményben lesz 24 órás rendőri szolgálat.

(Nyitóképünk illusztráció)