Magyar Péter a Várban: a hatalom egy szörny

Sok ezer ember gyűlt össze a Tisza Párt vonulással egybekötött, gyermekvédelmi témájú tüntetésén a budai Várban, amelyet azután hirdetett meg Magyar Péter pártelnök, hogy a Szőlő utcai javítóintézetből bántalmazásról és különböző incidensekről videofelvételek kerültek nyilvánosságra.

Magyar Péter hangsúlyozta, nem pártpolitikai megmozdulásra jöttek össze, hanem arról, hogy a gyermekekről beszéljenek, ő sem pártelnökként, hanem apaként, 3 gyerekes férfiként érkezett, valamint volt fideszesként, ezért nem tud és nem is akar úgy tenni, mint akinek nincs köze azokhoz, akik az országot irányítják, ezért fájdalmat érez.

„Azért jöttem ide, hogy feltegyek egyszerű kérdéseket a ma még hatalmon lévőknek.

Hogy hagyhatjátok, hogy ebben az országban gyermekeket megverjenek, megalázzanak, megerőszakoljanak, bántalmazzank, megfélemlítsenek olyan helyen, ami a védelmet kellene hogy biztosítson számukra?

Hogy hagyhatjátok? Miért hallgattok? Miért hallgat a köztársasági elnök? Hogy lehet, hogy miközben gyámok százai jelzik, hogy a gyermekek ötöde bántalmazott, a jelentés szövegét eltitkoljátok, és minden úgy megy tovább, mintha mi sem történt volna?” – sorolta az ellenzéki politikus.

Ezt követően azt tudakolta, miért nem segítenek annak a több száz csecsemőnek, akik akár éveken át kórházakban laknak, és hetente egyszer viszik ki őket, esténként pedig nem mesél nekik senki.

Felidézte, a kegyelmi ügy kirobbanásakor úgy érezte, nem lehet tovább hallgatni, a magyar állam, amely a bicskei gyerekeket ellehetetlenítette, emberéleteket tett tönkre, az a hatalom egy szörny.

„Egy ország tette fel a kérdést a kormánynak, képes-e változtatni, vagy cinkosa és bűnpártolója marad a bűnözőknek” – folytatva, megállapítva, hogy a kormány a kegyelmi ügy óta eltelt 22 hónapban a bántalmazók oldalán maradt. „Ez a történet mára körbeért, ennek a hatalomnak vége van.”

Hangsúlyozta, a gyermekek csak annyit kérnek, amihez joguk van, biztonságot, törődést, szeretetet, lehetőséget egy boldogabb élethez, de „látható, hogy ez a hatalom ezt nem tudja megadni nekik”, márpedig ha a hatalom egyetlen napig sem képes erre, akkor nem mondhatja, hogy bármi is fontosabb, mint a rábízott gyerekek ezrei, tízezrei, „a hatalom nem költhet 70 milliárdot vadászkiállításra, 40 milliárdot libanoni kórházra”, és nem költhet az ő lejáratására egy forintot sem, amíg a gyermekek ügye nincs megoldva.

Sürgette: együtt kell kimondani, hogy Magyarországon nem bánthatják a gyermekeket, „ez nemzeti minimum, nem kérés, hanem kötelesség, alapvető emberi jog, nincs benne vidék vagy főváros, nem kell ehhez még templomba sem járni. Mi vagyunk a felnőttek, nekünk kell felelősséget vállalni a ránk bízott gyerekekért, pont!"

Ajándékozás indul

Ezután a gyermekvédelemben érintettekhez szólt, ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülése esetén megvédi őket. Azt üzente,

idén is megkísérelnek ajándékot vinni gyermekvédelmi intézményekbe, ezért felszólítja a hatalmat, hogy ne akadályozzák, hogy eljussanak az ajándékok az érintettekhez

szenteste előtt.

Az ajándékozóktól azt kérte, írjanak a játékok mellé üzeneteket is, képeslapokat, hogy tudják, harcolni fognak értük, van, aki odafigyel rájuk, érezzék, nincsenek egyedül.

„A hatalom mindent tudott arról, hogy mi történik ezekkel a gyermekekkel, nem napok óta, hanem hosszú évek óta, legalább 4-5 éve. Ezt az időt sok ezer gyerek rettegésben töltötte. Lehet, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter ráér, lehet, hogy Sulyok Tamás államfő ráér, lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ráér, de ezeknek a gyerekeknek nincs több idejük, nem akarnak még több karácsonyt félelemben élni! Ezeket a gyerekeket most is bántják, most vannak veszélyben!” – hangoztatta Magyar Péter.

„Nevelési célzatú bántalmazás”? – 47 oldalas jelentés

Visszatérve a gyámok jelentésére elmondta, a nevelők összesen 3300 gyermek elleni incidensről tudtak korábban, de ez nem kapott eddig nyilvánosságot, de most, a nyilvánosságra került 47 oldalas jelentésről a Belügyminisztérium elismerte, hogy valós, „maga a belügyminiszter buktatta le Orbán Viktort”.

„Emlékeztek, mit hazudott a miniszterelnök és a teljes maffia szeptember óta? Azt, hogy a magyar államra bízott gyermekekkel tisztességesen bántak, ők megfelelő helyen vannak, megfelelő körülmények között élnek, és azt, hogy megfelelően képzett szakemberek foglalkoznak velük. De mi a valóság? Mit állít az eltitkolt, de a kormány által pontosan ismert jelentés? Hogy majd'

3300 gyermeket ért fizikai vagy lelki bántalmazás.

Hogy a gyermekvédelmi gyámok 38 százaléka találkozott olyan gyermekkel, akit szexuális bántalmazás ért a szakszolgálati eljárás idején” – folytatta Magyar Péter.

Szerinte azért nem indult eljárás a rendőrségen a legtöbb esetben, mert a rendőrök késlekedtek, nem hallgatták ki időben a gyermekeket, volt, hogy azért nem indult eljárás, mert a hatóságok a gyermekek bántalmazását nevelési célzatúnak minősítették.

Rámutatott, a jelentésben nem bűnelkövetőkről van szó, hanem gyermekekről, akiket a magyar állam gondoskodására bíztak, „az állam mégsem tett semmit a hazug politikai akciókon kívül, az ipari méretű lopáson kívül”.

Ezen a ponton lemondásra szólította fel a miniszterelnököt és a köztársasági elnököt is, „de legkésőbb áprilisban menni fognak.

Ígéretek

Beszéde végén ismét fogadalmat tett, hogy nem hagyják magukra az érintett gyerekeket, és azt kérte, hogy aki hazamegy, ölelje meg a gyerekét, az unokáját, hogy átalakuljon ez a mostani indulat szeretetté, és áprilisban ne csak a felelősöket vegyék elő, hanem sikerüljön egy védőhálót is építeni a gyerekek köré, ezeket pontokba szedve fel is sorolta: tanúvédelem jön, a gyermekvédelmi költségvetés felülről nyitottságát, gördülékenyebbé teszik a hatóságok együttműködését, bevonják a civil és karitatív szervezeteket a munkába, a gyermekvédelmi intézményi rendszert átfogóan felújítják, növelik a dolgozók létszámát és 25 százalékos béremelés jön. Azt is megígérte, nem 20 perc alatt összedobott kamujelentésekkel vizsgálják át a rendszert. Követeli a 2021-es, átfogó vizsgálat megismétlését, és követeli a gyermekvédelmi dolgozók védelmét, azokét, akik jelentették a vétkeket.

Magyar Péter reméli, hogy

Orbán Viktor vállalja a jogi, a politikai és erkölcsi felelősséget

ezért az eseménysorozatért.

Befejezésül bocsánatot kért annak a hatalomnak a nevében, amelynek nem sikerült megvédenie a gyerekeket a rémtettektől, de azt is üzente, ne féljenek, meg fogják védeni őket „a szörnyektől és azok segítőitől, legyenek azok hatóságok vagy politikusbűnözők”. Bejelentette, a gyermekvédelemben élő sok ezer gyerek a Sándor-palotában fog karácsonyozni 2026-ban. Békés adventi heteket kívánt utolsó szavaival.