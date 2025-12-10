Bejelentés: a rendőrség felügyelete alá kerülnek a Szőlő utcai és hasonló intézetek

A tárcavezető elmondta: Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatta a kormányt arról, hogy az intézetben történtekkel kapcsolatosan nyomozás folyik, aminek az „ura” az ügyészség. Történtek letartóztatások, és több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás van folyamatban.

„Miután az ügy tálalása elsősorban politikai célok által meghatározott, szeretném egyértelművé tenni, hogy itt nem egy gyermekotthonról, vagy árvaházról van szó” – emelte ki Gulyás Gergely, hozzátéve: ez egy fiatal korúak börtöne, ahol 57 fogvatartott van, akiknél a bíróság rendelte el a letartóztatást, vagy ítélte el őket.

27-en rablás, négyen szexuális erőszak, hárman emberölés, ketten terrorcselekmény-fenyegetés, öten lopás, egy fő kerítés, öt fiatal súlyos testi sértés, egy magánlaksértés, egy zsarolás, négy kifosztás, egy személyi szabadság megsértése, egy fiatal gépjármű önkéntes elvétele, egy kábítószer-kereskedelem és egy garázdaság miatt van bezárva – sorolta a miniszter.Megismételte, hogy a Szőlő utcai intézet lényegében egy büntetés-végrehajtási intézet, még akkor is, ha – miután fiatalokról van szó – speciális rendeltetéssel rendelkezik.

A kormány vélemény szerint itt nem elégséges a jelenlegi szociális ellátórendszerbeni fenntartás, mert ez a bűncselekményeket nem tudta megakadályozni, ezért arról döntött keddi ülésén, hogy azokat a nevelőintézeteket (szam szerint öt), ahol büntetőeljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, ezeket a rendőrség felügyelete alá helyezik.

A hatóságoktól azt várják, hogy minden felmerülő gyanúval kapcsolatosan alapos kivizsgálást folytassanak le, gyors és hatékony intézkedésekről döntsenek – tette hozzá a tárcavezető.A kormánydöntés még szerdán megjelenik a Magyar Közlönyben, és szinte azonnal hatályba is lép.

A kormány arról is rendelkezni fog, hogy mindez „a leghatékonyabb formában” történjen meg, figyelemmel arra, hogy az érintett intézetekben – bűncselekmények, vagy annak gyanúja miatt – fogvatartottak, azokkal szemben valamennyi ott dolgozó jogszerűen járjon el, és olyan túlkapásokra, bűncselekményekre ne kerülhessen sor – hangzott el a Kormányinfón.

Gulyás Gergely hozzátette: minden állítással szemben, maga az egész Szőlő utcai ügy és a vezetőkkel szembeni büntetőeljárásra azért került sor, mert a kormány korábban valamennyi ebben a szektorban dolgozó embernek az átvilágítását elrendelte, és ez adott alapos gyanút az otthon már korábbi vezetőjével szembeni eljárása is. Most pedig az ügyészség felügyelete alatt folyik hónapok óta a nyomozás, amelyek során újabb letartoztatások történtek.

„A kormány az erőszak minden formáját elutasítja, a fiatalok ellen elkövetett erőszakot különösen, akkor is, ha ez egy büntetés-végrehajtási intézetben történik, és akkor is, ha olyanokkal szemben történik, akik igen súlyos bűncselekmények miatt vannak ott” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A teljes Kormányinfóról készült tudósításunkat itt olvashatja el.