„Nem nő harmadik karunk” – Kemenesi Gábor cáfol influenzaügyben

Hosszú posztot tett közzé Facebook-oldalán Kemenesi Gábor, aki sok szóbeszédet cáfol meg a jelenlegi vírusvariánsokról. Mint írja: „nehéz eligazodni a kattintásvadász hírek, a konteópártok baromságai, önjelölt virológusok őrültebbnél őrültebb nyilatkozatai és az értelmes információt rejtő hírek között” – ezért írt egy szakmai összefoglalót, mint fogalmazott, „garantáltan szuperinfluanzás baromságok nélkül”.

A virológus szerint

idén korábban indult az influenzaszezon szinte mindenhol, köszönhetően az egyébként influenzavírusoknál nem meglepő új változat megjelenésének.

Jelenleg Európában főként az 5-14 éveseket érinti a fertőzés, a kórházi kezelések szükségessége pedig főként a 65 évnél idősebbeket – összhangban a vírus járványtani tulajdonságaival, ám ez a szezon során még változhat, hiszen sok tényező befolyásolja.

Úgy véli: még ha az idei vakcinaösszeállításhoz kevésbé jól illeszkedő A(H3N2) vírus dominál is ezen a télen,

a vakcina várhatóan továbbra is védelmet nyújt a súlyos megbetegedés ellen, így továbbra is fontos eszköz marad.

Mint fogalmaz, ez nem „szuperinfluenza”, csak egy új variáns, melynél még nem tudni, hogy a szezonra pontosan milyen hatása lesz, így érdemes felkészülni. Ám fontos hozzátenni, hogy „az influenzavírusoknál ez teljesen megszokott, csak a COVID-19 óta mindenki felkapja a fejét az ilyesmire a média meg kicsavarja és apokaliptikus színezetet ad neki” – fogalmazott.

Mint írja, ahol idős családtag vagy kisbaba/fiatal gyermek, krónikus beteg vagy például szervátültetésen átesett családtag van, erősen ajánlott az oltás felvétele. Ajánlott a kockázati csoportba tartozó családtagnak és a családi fészek tagjainak is a megfelelő „fészekhatás” eléréséhez. De mindenki másnak is javasolt felvenni, hiszen a szezonális influenza évről-évre jelentős terhet ró az egészségügyi rendszerekre és veszélyezteti az ellátott betegeket.

A vakcina önmagában nem elég, itt az idő újra odafigyelni a légúti fertőzések szezonjában megtanult jó higiéniás gyakorlatra (kézmosás, légzésvédelem, betegen elkerülni a közösséget stb).

„A néphiedelmekkel ellentétben nem nő harmadik karunk a vakcinától, jómagam most hétfőn felveszem. A védelem kialakulásához kell némi idő, így igencsak indokolt ezt mihamarabb meglépni”

– írja a virológus.