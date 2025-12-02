ARÉNA - PODCASTOK
Védőoltást kap egy várandós nő egy orvostól.Forrás: Getty Images/Zorica Nastasic
Nyitókép: Getty Images/Zorica Nastasic

Helyettes tisztifőorvos: intenzív időszak jön, egyre több a légúti fertőzéstől szenvedő beteg

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
A háziorvosoknál kérhető mind az influenza, mind a Covid elleni védőoltás, akár egyszerre is. Elkezdődött a tél, így mind többen fordulnak orvoshoz légúti panaszokkal. Az influenzás megbetegedések aggasztó terjedéséről a helyettes országos tisztifőorvos beszélt az InfoRádióban.

„November 17 és 23 között 22 ezernél is többen fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Ezen felül 185 900 betegnél jelentkezett valamilyen akut légúti fertőzés. Tehát egy elég intenzív időszakkal állunk szemben” – nyilatkozta Galgóczi Ágnes. A helyettes tisztifőorvos azt is megemlítette, hogy az influenzaszerű megbetegedések leginkább a fiatalok között terjednek. A gyerekek 30 százaléka, a fiatal felnőtteknek pedig 35 százaléka fordult már ilyen tünetekkel orvoshoz. Bár ezek a betegségek a legjobban mégis a 14 év alattiakat veszélyeztetik, mivel köztük már lényegében minden második megfertőződött.

„Többféle kórokozót is sikerült kimutatni a mikrobiológiai vizsgálatokkal” – folytatta Galgóczi Ágnes. Influenzát, SARS-Cov-2 vírust, illetve RS kórokozót is találtak a mintákban. Azonban pillanatnyilag a SARS COV II. vírus fertőz a leggyakrabban.

A helyettes országos tisztifőorvos szerint ilyenkor már ajánlott az oltás beadása. A háziorvosoktól lehet kérni mind az influenza, mind a Covid elleni védőoltást, és akár egyszerre is lehet kérni őket.
  • Már október vége óta elérhető az influenza elleni védőoltás, a kockázati csoportok számára ráadásul ingyenes.
  • A COVID-19 elleni vakcina is rendelkezésre áll, méghozzá az erre a szezonra javasolt vírusösszetétellel, amelyet szintén a háziorvosoknál lehet kérni.

Galgóczi Ágnes nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképpen érdemes felvenni mind a két védőoltást, és ezt akár egyszerre is meg lehet tenni. Hozzátette: „a védőoltást elsősorban a krónikus betegeknek, a 60 év felettieknek és a várandósoknak érdemes beadatniuk”.

Helyettes tisztifőorvos: intenzív időszak jön, egyre több a légúti fertőzéstől szenvedő beteg

A háziorvosoknál kérhető mind az influenza, mind a Covid elleni védőoltás, akár egyszerre is. Elkezdődött a tél, így mind többen fordulnak orvoshoz légúti panaszokkal. Az influenzás megbetegedések aggasztó terjedéséről a helyettes országos tisztifőorvos beszélt az InfoRádióban.
 

