2025. december 23. kedd
One woman, young woman with Covid-19 symptoms sitting on sofa at home, holding thermometer.
Aggasztó számok: már több millió embert döntött le a lábáról a legújabb influenza

Infostart
Az új H3N2 influenza-variáns súlyosabb szezont hozott az átlagosnál, az Egyesült Államokban már több millió megbetegedést regisztráltak.

Az amerikai járványügyi hatóság becslése szerint a szezon kezdete óta mintegy 4,6 millió influenzás megbetegedést regisztráltak az Egyesült Államokban – írja a CBS News híradása nyomán a Portfolio.

A híradás szerint eddig körülbelül 1900 halálos áldozat van, köztük legalább 3 gyerek.

Jesse Bloom, a Fred Hutchinson Rákkutató Központ kutatója szerint a H3N2 vírustörzs annyit változott, hogy az emberek immunrendszere nehezebben ismeri fel, emiatt többen betegedhetnek meg súlyosan, különösen az idősek.

A kutató szerint a védőoltás ugyan nem zárja ki a fertőzés lehetőségét, a kockázatokat azonban jelentősen csökkenti.

egyesült államok

egészségügy

járvány

influenza

megbetegedés

mutáció

Síelni megy? Erről ne feledkezzen meg!

Síelni megy? Erről ne feledkezzen meg!

Akár a helikopteres mentés költségeire is nyújt fedezetet a megfelelően megválasztott biztosítás – mondta el az InfoRádióban Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.
