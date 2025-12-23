Aggasztó számok: már több millió embert döntött le a lábáról a legújabb influenza

Az amerikai járványügyi hatóság becslése szerint a szezon kezdete óta mintegy 4,6 millió influenzás megbetegedést regisztráltak az Egyesült Államokban – írja a CBS News híradása nyomán a Portfolio.

A híradás szerint eddig körülbelül 1900 halálos áldozat van, köztük legalább 3 gyerek.

Jesse Bloom, a Fred Hutchinson Rákkutató Központ kutatója szerint a H3N2 vírustörzs annyit változott, hogy az emberek immunrendszere nehezebben ismeri fel, emiatt többen betegedhetnek meg súlyosan, különösen az idősek.

A kutató szerint a védőoltás ugyan nem zárja ki a fertőzés lehetőségét, a kockázatokat azonban jelentősen csökkenti.