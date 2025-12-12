ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.89
usd:
327.92
bux:
109679.03
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezetõ államtitkár és Németh Zsolt, az Országgyûlés külügyi bizottságának fideszes elnöke (elsõ sor, b-j) az életének 89. évében elhunyt Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke, az Emberi Méltóság Tanácsának alelnöke búcsúztatásán a rimaszombati református templomban 2025. december 12-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: a hit dolga egyben a nemzet dolga is

Infostart / MTI

Erdélyi Géza abba a nagy láncolatba illeszthető, amelynek tagjai mindig tudták: a hit dolga egyben a nemzet dolga is – jelentette ki a magyar miniszterelnök Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök búcsúztatásán pénteken a szlovákiai Rimaszombaton.

Orbán Viktor felidézte: Erdélyi Géza nehéz időkben, a rendszerváltozás viharai közepette állt a felvidéki reformátusok élére, akiket olyan időszakban kellett vezetnie, amikor a felvidéki magyarságnak újra meg kellett tanulnia felemelt fejjel járni a kommunista rendszer embertelen dekrétumai és az évtizedes elnémíttatás után. Amikor nemcsak templomokat és iskolákat, hanem öntudatot, önbecsülést, önbizalmat is vissza kellett szerezni, hogy „egyszer megint úgy lehessen, ahogy régen volt” – emlékeztetett.

Azért dolgozott, hogy a felvidéki magyarok ismét otthonukra találjanak szülőföldjükön, hogy anyanyelvükön beszélhessenek, tanulhassanak, imádkozhassanak – méltatta a püspököt, hozzátéve „az ő munkája nélkül nem jöhetett volna létre az a talapzat sem, amelyre 2010 után építkeztünk”.

Erdélyi Géza abba a nagy láncolatba illeszthető, amelynek tagjai Bethlen Gábortól Ravasz Lászlóig mindig tudták: a hit dolga egyben a nemzet dolga is – hangsúlyozta.

Rimaszombat, 2025. december 12. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (elöl, b2) az életének 89. évében elhunyt Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke, az Emberi Méltóság Tanácsának alelnöke búcsúztatásán Rimaszombaton 2025. december 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Rimaszombat, 2025. december 12. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (elöl, b2) az életének 89. évében elhunyt Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke, az Emberi Méltóság Tanácsának alelnöke búcsúztatásán Rimaszombaton 2025. december 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor köszönetet mondott az életének 89. évében elhunyt Erdélyi Gézának, amiért prédikációival tanította, életével pedig bizonyította, hogy a hit nem fájdalomcsillapító, hanem tartás, magyarnak lenni pedig nem választás, hanem küldetés.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: a hit dolga egyben a nemzet dolga is

orbán viktor

búcsúztatás

református

püspök

rimaszombat

erdélyi géza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért

Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért

A szlovák parlament csütörtök este gyorsított eljárásban elfogadta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely hat hónapig terjedő letöltendő börtönnel sújtaná azokat, akik „megkérdőjelezik a második világháború utáni viszonyok rendezését”. A kormánykoalíció szerint ez a Beneš-dekrétumokra is vonatkozik, vagyis büntethető lenne, ha valaki kétségbe vonja a magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó dokumentumokat.
 

Szlovákiában bűncselekménnyé vált a választási kampány „idegen hatalom” általi befolyásolása

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két ázsiai nagyhatalom készül a leszámolásra: ilyen katonai erőkkel csapnának össze

Két ázsiai nagyhatalom készül a leszámolásra: ilyen katonai erőkkel csapnának össze

Sokasodnak az egyre rémisztőbb incidensek Kína és Japán között, már addig fajultak az események, hogy Peking vadászgépei tűzvezető radarral mérték be a szigetország F-15-öseit. Az ügyben már az Egyesült Államok is kénytelen volt megszólalni, pedig látványosan igyekeztek elkerülni a beavatkozást, hiába számít Tokió az egyik legszorosabb szövetségesüknek. Bár egyelőre nincs szó arról, hogy egymásnak ugranak a felek, megnéztünk, hogy mi történne, ha valakinél mégis elszakadna a cérna.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a lakásdrágulásnak? Itt a friss adat, ami minden ingatlanvásárlót érinthet

Vége a lakásdrágulásnak? Itt a friss adat, ami minden ingatlanvásárlót érinthet

Rekordra kapcsolt a lakáshitelezés, miközben kifulladt az őszi adásvételi lendület.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits back at Europe's big plan to loan Moscow's frozen cash to Ukraine

Russia hits back at Europe's big plan to loan Moscow's frozen cash to Ukraine

Russia's central bank says it is suing Belgium's Euroclear in court following an EU bid to use Russian assets to aid Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 16:34
Megjelent a rendelettervezet: december elsejétől ismét változik a tanárok bére
2025. december 12. 16:21
Magyar Péter egy hivatalos gyermekvédelmi jelentésnek tartott dokumentumot hozott nyilvánosságra
×
×
×
×