2025. október 29. szerda Nárcisz
A H5-ös HÉV Budapest legforgalmasabb elővárosi vasútvonala, amelyet a Batthyány tér és Szentendre, illetve betétjáratként Békásmegyer között jár.Forrás: MÁV
Nyitókép: MÁV

Bejelentés: félszáz modern HÉV-szerelvény érkezik Budapestre

Infostart / MTI

Szerdán elindult 54 darab, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzése – jelentette be legfrissebb bejegyzésében a MÁV csoport hivatalos Facebook-oldalán Hegyi Zsolt vezérigazgató, hozzátéve, hogy az első 18 járműnek 2029 végéig meg kell érkeznie.

Az első 18 db új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak. Tekintettel arra, hogy ezeknek az IKOP Plusz forrásoknak az időbeli felhasználása rendkívül szigorúan szabályozott, az első 18 járműnek meg kell érkeznie és munkába is kell állnia legkésőbb 2029. december 31-ig – fejtette ki a vezérigazgató.

„Ez azt jelenti, hogy 4 éven belül a szentendrei H5 HÉV vonalán végre kézzel foghatóvá válik az a pálya- és járműflotta-megújítási program, amiért a MÁV csoportnál régóta, sokan és nagyon sokat dolgoztak. Fontos mérföldkő ez, Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása végre megújulhat” – tette hozzá.

Felidézte, hogy a magyar vasút járműállománya megérett a fiatalításra. Különösen igaz ez a HÉV-re, ahol gyakran 50 évnél idősebb járművek szolgálják ki az utasokat, és ezek közül a közeljövőben egyre többet kell kivonni a forgalomból.

Ezeket a motorkocsikat zömében még az NDK-ban gyártották, de jócskán túlélték a berlini fal leomlását is. Bár tiszteletet ébresztő megbízhatósággal és strapabírással dolgoznak (a HÉV menetrendszerűsége 99 százalék feletti), már régen nyugdíjba küldtük volna őket, ha tehetjük - fogalmazott Hegyi Zsolt.

De nem tehettük – folytatta –, mert az elmúlt évek járműbeszerzési kísérletei különböző – a MÁV-csoporton kívül álló – okokból eredmény nélkül zárultak. Így egyetlen lehetőség maradt: a HÉV-járművek élettartamának meghosszabbítása. Hatékonyabb karbantartással és tudatos (sőt, tudományos, például a Műegyetemmel közösen kidolgozott) felújítási gyakorlattal elértük, hogy a most rendelkezésre álló járműállománnyal is jó ideig fenntartható a legyen a megszokott és kifejezetten erős menetrendi kínálat – a sűrű indulások, a férőhelyek magas száma és persze az előbb idézett menetrendszerűség. Ez azonban csak átmeneti megoldás – írta bejegyzésében a MÁV csoport vezérigazgatója.

