2025. október 21. kedd Orsolya
Varjda Zoltán, az MSZP képviselõje napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. október 21-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Vita a T. Házban: 6,7 milliós adósság jut minden egyes magyar emberre

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Az államadósság mértékéről vitáztak napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén kedden.

Az Országgyűlés költségvetési bizottságának szocialista elnöke, Vajda Zoltán egy általa létrehozott adatbázisra –adossagora.hu – hivatkozva beszélt napirend előtt az államadósság mértékéről, hangot adva azon reményének, hogy a kormány nem tagadja a probléma mind súlyosabb voltát, hiszen a 65 ezer milliárd forint feletti összeg azt jelenti, hogy minden egyes magyar emberre 6,7 millió forint, egy átlagos, négyfős családra közel 27 millió forint jut.

Hozzátette: az idei, négyezer milliárd forintos kamatszolgálat közel akkora összeg, mint amit az oktatásra vagy az egészségügyre fordít az állam, hangsúlyozva, a hitelfelvételről, így az államadósság megháromszorozásáról a kormány döntött nem az emberek, de nekik kell majd visszafizetniük azt.

Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, a kormány biztosítani tudja családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat támogatási politikája forrásait, Európa legnagyobb adócsökkentése indult el – szögezte le válaszában Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára. A kormány négy szabályt tart szem előtt a fiskális fegyelem megőrzése érdekében:

  • a hiánynak évről évre csökkennie kell,
  • az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia,
  • nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá,
  • végül az elsődleges egyenlegnek nulla közeli szinten kell maradnia

– közölte az államtitkár.

„Ezzel összhangban az év kilencedik hónapjában magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek, és a pénzforgalmi hiány is kedvezőbb lett az időarányosnál. Elmondása szerint 2025. szeptember végéig az államháztartás központi alrendszere 3328 ezer milliárd forintos hiánnyal zárt, ezen belül a központi költségvetés 3267 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 101,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 162,6 milliárd forintos hiányt mutattak. Az éves várható pénzforgalmi hiány 4774 milliárd forint, ennek első kilenchavi hiánya 69,7 százalék, vagyis az időarányos 75 százaléknál kedvezőbb.

A hitelminősítők értékelései is azt tükrözik, hogy a magyar költségvetés a folyamatosan csökkenő államadósság tekintetében is működőképes – tette hozzá a nemzetgazdasági miniszter helyettese az Országgyűlésben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Lehegesztett csatornafedelek, mesterlövészek a háztetőkön és ügynökök még a pogácsás tányérok mellett is – jelentette ki az InfoRádióban Hajós István biztonsági szakértő, aki szerint erre kell számítani az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozóján. A szakember úgy véli: szigorú lezárások lesznek az egész városban, és a Budapesten élő ukránokat is ellenőrzik majd.
 

