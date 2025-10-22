ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.29
usd:
335.27
bux:
0
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The Parliament view and the green field. Budapest, capital of Hungary
Nyitókép: Getty Images

Az adótörvényeket és a tavalyi zárszámadást tárgyalja a parlament

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az adótörvények módosítását és a 2024-es költségvetés végrehajtását, azaz a zárszámadást tárgyalja a parlament szerdán.

Az országgyűlési honlapon közzétett napirend szerint az ülés 8 órakor a sportról szóló törvény és egyéb törvények sporttal kapcsolatos módosításának általános vitájával kezdődik. A törvényjavaslat egyebek mellett bevezeti a sportfióktelep fogalmát annak érdekében, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által alapított, doppingellenes programokat megvalósító Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) Budapesten létrehozni tervezett európai központja is élvezhesse a nemzetközi sportszövetségeknek már biztosított előnyöket.

Megtárgyalják a képviselők a társasházi építményi jog bevezetésével összefüggő törvénymódosításokat. Az új jog védelmet biztosítana a vevőnek az ingatlan felépítése előtt ingatlan-végrehajtás vagy felszámolása esetén.

Megvitatják a képviselők a magyar állampolgárságról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítását, amely rendezi a külföldi állampolgárságú anyától Magyarországon született, és egészségügyi intézményben hagyott gyermekek állampolgárságát.

Tárgyalja a parlament az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvény és egyes adótörvények módosítását. Ennek célja a kriptoeszközökre vonatkozó, valamint a globális minimumadószintet biztosító kiegészítő adókkal kapcsolatos adatszolgáltatás és automatikus információcseréről szóló európai uniós irányelvek jogharmonizációs átvétele.

Napirenden lesz az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosítása, amely egyebek mellett az anyák adókedvezményének szabályait pontosítja, és jövő év elejétől a 27 százalékosból az 5 százalékos áfakulcsba sorolja át a marhahús és a kapcsolódó belsőség értékesítését. Ötvenszázalékos jövedékiadó-kedvezményt kaphatnak a kisüzemi habzóbor előállítói, az üzemanyagot forgalmazó kereskedőknek viszont jövőre is fizetniük kell a kiskereskedelmi adót.

Megvitatja a parlament a Magyarország 2024-es központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtását. A zárszámadás indoklása szerint 2024-ben a várakozásokhoz képest kedvezőtlenebbül alakult a gazdaság teljesítménye, jelentős mértékben külső tényezők miatt. Tavaly 6 százalékkal bővült a magyar GDP volumene, az eredményszemléletű hiány 5 százalék, az infláció mértéke 3,7 százalék volt, a bruttó reálkeresetek 9,2 százalékkal nőttek.

Utolsó napirend a büntetőjogi tárgyú törvények módosítása egyes uniós jogi aktusoknak, nemzetközi egyezményeknek való megfelelés céljából.

Kezdőlap    Belföld    Az adótörvényeket és a tavalyi zárszámadást tárgyalja a parlament

parlament

országgyűlés

adótörvény

gyermekvédelem

építményi jog

zárszámadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eldurvuló belpolitikai vita Ukrajnában: részleges fegyverexport indulhat háború idején

Eldurvuló belpolitikai vita Ukrajnában: részleges fegyverexport indulhat háború idején
Az elnök jóváhagyásával az ukrán állam a jövőben engedélyezheti azoknak a fegyvereknek a külföldi értékesítését, amelyekből több áll rendelkezésre, mint amennyire a fronton szükség van. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban azt mondta, az ukrán hadiiparban krónikus alulfoglalkoztatottság tapasztalható, ezért a szektorban dolgozók egyre elégedetlenebbek, az export teljes megnyitását követelik, a társadalom viszont ezt nehezen fogadná el, hiszen az ország hadban áll az oroszokkal.
Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyinnal tervezett budapesti találkozót illetően.
 

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

„Képmutatás nem figyelni az oroszok érveire” – Európa katonai nagyhatalmából érkezett Ukrajnát kikosarazó üzenet

Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A közeljövőben nem fog megvalósulni a Budapestre tervezett csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, de egyelőre csúszásról és nem törlésről van szó. Trump elnök azt mondta: fölöslegesen nem akar találkozni Putyinnal, csak akkor, ha sikerül előrelépést elérni a háború lezárása felé. A fronton a téli háborúra készülnek: Ukrajna az energiaellátó infrastruktúrájának üzemeltetéséhez gyűjti a támogatást, az orosz haderő a jelek szerint egy nagyobb offenzíva végrehajtására készül, melynek Pokrovszk megszerzése lehet a célja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy átalakítás jön a CSOK Pluszban, ezt minden igénylő megérzi majd

Nagy átalakítás jön a CSOK Pluszban, ezt minden igénylő megérzi majd

A kormány az Otthon Start mellett a CSOK Plusz szabályait is módosítaná, legalábbis társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

The comments by the US president come after plans to meet his Russian counterpart over the war in Ukraine were put on hold.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 06:36
A saját konyhánk mérgezhet meg minket
2025. október 22. 06:24
Megrengett a föld Csongrád térségében
×
×
×
×