Felmérés: öt százalékkal vezet a Fidesz–KDNP a Tisza előtt a biztosan szavazók között

A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná, ha most vasárnap tartanál a parlamenti választásokat, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Az Alapjogokért Központ októberi felmérése a magyarországi lakcímmel rendelkezők várható választási magatartását többféle kontextusban, illetve az elmúlt időszak legfontosabb belpolitikai eseményeire reagálva mérte fel a hónap közepén. A központ közleményében azt írja: az adatok egyértelmű, stabil, ugyanakkor szűk kormánypárti népszerűségi előnyt és hárompárti parlamentet mutatnak:

a Fidesz–KDNP és a Tisza mellett a Mi Hazánk (6 százalék) áll a bejutási küszöbérték felett.

Az országosan 106 egyéni jelölttel induló Demokratikus Koalíció 2, míg a két választás között hagyományosan jobban szereplő Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll.

Forrás: Alapjogokért Központ

A közleményben jelzik: a kutatás adatai jól mutatják, hogy a magyar közvélemény elkezdte beárazni a Tisza Pártot és a Fidesz–KDNP-t is: 47 százalékos támogatottság a nemzeti oldalnak, 42 százalék a Tiszának fél évvel az országgyűlési választás előtt.