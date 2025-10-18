Rejtett kamerával készített gyermekpornográf felvételeket

A vádirat szerint a férfi 2025 januárjában egy Gödöllő közeli településen, az általa korábban lakott ház padlásán webkamerát helyezett el oly módon, hogy a fürdőszoba plafonjának repedésein keresztül tökéletes rálátása legyen a fürdőszobában történtekre.

A vádlott mobiltelefonján keresztül online, közvetlenül tudta követni a fürdőszobai eseményeket, illetve a történteket memóriakártyára is rögzítette - olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség közleményében.

A házban egy család lakott három kiskorú gyermekkel. A legfiatalabb gyermek óvodáskorú volt.

A vádlott 2025. február 4. napjáig több olyan felvételt is rögzített, amelyeken a kiskorú gyermekek zuhanyoznak, használják a fürdőszobában lévő illemhelyet, vagy amikor édesanyja a legkisebb gyermeket fürdeti. Ezen felvételeken a kiskorúak nemi szervei fedetlenül szerepeltek.

A vádlott megfigyelési tevékenységének az egyik gyermek vetett véget, amikor felfedezte a plafonba rejtett webkamerát.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfia bűntettével és tiltott adatszerzés bűntettével vádolja.

A főügyészség a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását és minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől való végleges eltiltását indítványozza, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.