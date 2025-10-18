ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 18. szombat Lukács
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Under arrest, a mans hands with clenched fists are handcuffed behind him. Black background with copy space.
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Rejtett kamerával készített gyermekpornográf felvételeket

Infostart

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki rejtett kamerán keresztül figyelte és rögzítette egy ház fürdőszobájában történteket, és így több kiskorúról is gyermekpornográf felvételeket készített.

A vádirat szerint a férfi 2025 januárjában egy Gödöllő közeli településen, az általa korábban lakott ház padlásán webkamerát helyezett el oly módon, hogy a fürdőszoba plafonjának repedésein keresztül tökéletes rálátása legyen a fürdőszobában történtekre.

A vádlott mobiltelefonján keresztül online, közvetlenül tudta követni a fürdőszobai eseményeket, illetve a történteket memóriakártyára is rögzítette - olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség közleményében.

A házban egy család lakott három kiskorú gyermekkel. A legfiatalabb gyermek óvodáskorú volt.

A vádlott 2025. február 4. napjáig több olyan felvételt is rögzített, amelyeken a kiskorú gyermekek zuhanyoznak, használják a fürdőszobában lévő illemhelyet, vagy amikor édesanyja a legkisebb gyermeket fürdeti. Ezen felvételeken a kiskorúak nemi szervei fedetlenül szerepeltek.

A vádlott megfigyelési tevékenységének az egyik gyermek vetett véget, amikor felfedezte a plafonba rejtett webkamerát.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfia bűntettével és tiltott adatszerzés bűntettével vádolja.

A főügyészség a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását és minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől való végleges eltiltását indítványozza, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

Kezdőlap    Belföld    Rejtett kamerával készített gyermekpornográf felvételeket

vádemelés

gyermekpornográfia

rejtett kamera

pest vármegyei főügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
EU: egyre nagyobb az ellenállás a migrációs paktummal szemben

EU: egyre nagyobb az ellenállás a migrációs paktummal szemben
A Migrációkutató Intézet elemzése szerint továbbra sem tudnak egyezségre jutni az uniós államok az új migrációs paktumról. A tagállamok egy része hajlandó lenne pénzügyi eszközökkel támogatni a két fő frontországot, Olaszországot és Görögországot, de többen kételkednek abban, hogy a két tagállam képes lesz-e hatékonyan elbírálni a menedékkérelme­ket és hazatoloncolni a kiutasított migránsokat. Az InfoRádió Dócza Edith Krisztinát, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét kérdezte.
Orbán Viktor üzent a Trump–Putyin-csúcs előtt

Orbán Viktor üzent a Trump–Putyin-csúcs előtt

Miért éppen Budapest lesz a Trump–Putyin-csúcs helyszíne - kérdezi a miniszterelnök a közösségi oldalán. Nem várat a válasszal.
 

Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

A világ két legjobban őrzött limuzinja Budapesten

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Beléphet-e Putyin az EU területére? Reagált az Európai Bizottság

Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Napokon belül kudarcba fulladhat Trump mesterterve

Napokon belül kudarcba fulladhat Trump mesterterve

A piaci események arra mutatnak, hogy az Egyesült Államok nyílt támogatása sem képes kirángatni Argentínát az egyre mélyülő pénzügyi- és árfolyamválságból. A peso egyre gyorsabban gyengül, a kamatok történelmi csúcsra ugrottak, a hitelezés nagyot fékezett, miközben az elnök családját is érintő korrupciós botrány aláásta a politikai vezetés hitelességét. Bár az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi támogatást nyújt a dél-amerikai országnak, a szakértők szerint ez sem lesz képes megoldani a problémákat. Javier Milei elnök kulcsfontosságú napok elé néz, egy esetleges vereség az október 26-i időközi választásokon ugyanis nemcsak a gazdaságpolitikai reformot, de az USA-val való kapcsolatokat is veszélyezteti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre kifinomultabb csalások terjednek a Vinteden: úgy húznak le, szinte észre sem veszed

Egyre kifinomultabb csalások terjednek a Vinteden: úgy húznak le, szinte észre sem veszed

2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Disappointment in Kyiv as Zelensky leaves White House empty-handed

Disappointment in Kyiv as Zelensky leaves White House empty-handed

Zelensky does not share Trump's apparent confidence that Russia's Putin is acting in good faith.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 18. 15:38
Vonyarcvashegy a legelső Magyarországon
2025. október 18. 14:20
Erdészetvezető: jövőkép és alkalmazkodás nélkül nagy veszélybe kerülhetnek a városi erdők
×
×
×
×