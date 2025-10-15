Nézőpont Intézet: a magyarok közel azonos arányban tájékozódnak kormánybarát és kormánykritikus médiumokból

A Nézőpont Intézet médiapiaci jelentése nyolc pontban cáfolja az Európai Bizottság és a Tisza Pártot vezető Magyar Péter azon állítását, hogy Magyarországon nem szabad és sokszínű a sajtó – mondta a jelentés bemutatóján az intézet vezetője. Mráz Ágoston Sámuel szerint az adatok azt bizonyítják, hogy Magyarországon valamennyi hírforráshoz bárki könnyen hozzáférhet, technikai akadálya tehát nincs a tájékozódásnak.

A felmérés szerint 6,2 millió ember mondta azt, hogy nézett televíziót, és 6,1 millió ember nyilatkozott úgy, hogy internetről tájékozódott az előző nap, mindemellett 5,4 millió ember állította azt, hogy előző nap a Facebookot használta. „Visszaszorul a nyomtatott sajtó: hiába dolgoznak rajta sokan, és talán sokkal megbízhatóbb és minőségibb tartalom, mint amit a Facebookon az ember véletlenül lát, már csak egymillió ember állította azt, hogy nyomtatott sajtóval találkozott az előző nap” – ismertette Mráz Ágoston Sámuel.

A Nézőpont Intézet második állítása, hogy a magyarok közel azonos arányban tájékozódnak kormánybarát és kormánykritikus médiumokból, tehát a sokszínűség is érvényesül. Csupán 6-6 százalék, vagyis fél-félmillió ember van, aki csak az egyiket vagy a másikat követi – mutatott rá az intézet vezetője.

A jelentés szerzői szerint a kormánykritikus médiumok nyereségesen működnek, hiszen 2024-ben összesen százmilliárd forint volt az árbevételük, de hárommilliárd forint átláthatatlan külföldi forrásból érkezett. A Nézőpont Intézet összesítése alapján 36 új, kormánykritikus médiafelület alakult 2010 óta.

Mráz Ágoston Sámuel kijelentette, hogy a magyar médiafelügyelet pártatlan, nem politikai alapon hozza a döntéseit, hiszen 2024-ben három kormánybarát szerkesztőséget büntetett meg a Médiatanács: a Hír TV-t, a HírFM-et és a Tv2-t.

A jelentés hetedik megállapítása szerint a kormányzati tájékoztatás és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés az uniós gyakorlatnál hatékonyabban működik, mert például Magyarországon van Kormányinfó, amely egyetlen másik európai államban sincs.

Mráz Ágoston Sámuel azt is elmondta, hogy a magyar közmédia a Nézőpont Intézet jelentése szerint arányosan jeleníti meg a kormánypárti és a kormánykritikus szereplőket, mert a nemzetközi elvárásnak megfelelően egyharmad-egyharmad résznyi lehetőséget kapnak a kormány, a kormánypártok és az ellenzék tagjai.