Figyelmeztetés érkezett, veszett rókát találtak – mutatjuk, mit kell tenni

A rókát 2025. október elején lőtték ki a helyi vadásztársaság szakemberei, a Nébih debreceni laboratóriuma pedig október 8-án megerősítette a veszettség jelenlétét. Az idei első esettel összefüggően számos járványügyi intézkedés – többek között fokozott felügyelet és ebzárlat – elrendelését kezdeményezte az állategészségügyi hatóság. A Nébih az esetről és annak részleteiről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ illetékes szervét, továbbá az Európai Uniót és az Állategészségügyi Világszervezetet (WOAH) egyaránt tájékoztatta.

A veszettség 2022. szeptemberében jelent meg ismét hazánkban. Azóta valamennyi hazai eset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fordult elő, ennek okán elveszítette veszettségtől mentes státuszát.

Az ország többi területe továbbra is mentes a betegségtől. A járványügyi intézkedések eredményeként ez az első igazolt eset 2024. novembere óta. A betegség jelenlegi behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány szomszédos országok felőli mozgása révén következett be. Emellett a térségben továbbra is magas a járványügyi kockázat, mivel Ukrajnában és Romániában a betegség napjainkban rendszeresen előfordul.

Magyarországon a rókák veszettség elleni vakcinázása évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – zajlik a déli és keleti vármegyékben. Az előző évek megemelkedett esetszámai miatt 2024-től Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a rókák vakcinázása dupla csaléteksűrűséggel történik mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.

Azonnal szólni kell Ha rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató állatot lát, azt haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál, az elhullott rókákat pedig a Nébih Zöld Számán (06/80/263-244) – hívta fel a figyelmet a Nébih.

A veszettség az egyik legrégebben ismert és legveszélyesebb fertőző betegség, amely állatról emberre terjedhet, leggyakrabban harapás útján. A védekezés így nemcsak állategészségügyi fontossággal bír, hanem a humán megbetegedések megelőzését is szolgálja. Fontos kiemelni, hogy Magyarországon a háziállatok esetében a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező, a macskáké pedig ajánlott.