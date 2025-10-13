ARÉNA - PODCASTOK
woman hand using ergonomic vertical mouse during working on Adjustable desk, prevention wrist pain. De Quervain s tenosynovitis, Intersection Symptom, Carpal Tunnel or Office syndrome concept
Nyitókép: Panuwat Dangsungnoen/Getty Images

Highlights of Hungary – Október közepéig lehet szavazni a kiemelkedő teljesítményekre

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Még szűk két hétig szavazhat a közönség arra, hogy kik kapják meg idén a társadalmi díjakat a Highlights of Hungary által bemutatott 25 kiemelkedő magyar teljesítmény közül.

A Highlights of Hungary a kiemelkedő magyar teljesítmények éves seregszemléje. Mindhárom szó fontos: kiemelkedő legyen az adott területen, valami újat, újszerűt, a közösség számára hasznosat hozzon létre, fontos, hogy magyar legyen, illetve az, hogy teljesítmény, azaz a belevetett munka hozta meg az eredményt – mondta az InfoRádióban Csehi Mariann, a Highlights of Hungary ügyvezetője. A felkért nagykövetek gyűjtötték az elismerésre javasolt személyeket és teljesítményeket, a nagyközönség pedig szavazhat az általuk kiválasztott 25-ös lista tagjaira.

A tehetséget, a kitartást és a kreativitást elismerő díj jelöltjeit idén Borbás Marcsi műsorvezető, Ember Márk színművész, Kapás Boglárka olimpikon úszó, Kőnig Róbert gyermeksebész és Szabadfi Szabolcs pék, a Highlights of Hungary idei nagykövetei választották ki.

Tavasz óta érkeztek a jelölések a díjra, csak a Highlights of Hungary oldalára 1012 javaslat érkezett be, vagyis elég nagy listát kellett a nagyköveteknek szűkíteni – mondta Csehi Mariann.

"Vannak fényesen ragyogó csillagok, akár olyan is, aki eljutott az űrbe, és vannak egészen hétköznapi tevékenységgel vagy hagyományőrzéssel foglalkozók is. Vannak pedagógusok, vannak diákprojektek, vannak fenntarthatósági projektek, vannak tudósok, zenészek, van egyetemi képzés, pszichológus, táplálkozástudománnyal foglalkozó ember, író, hegymászó, gazdálkodó" – sorolta, hozzátéve, hogy a 25 jelölt mind példakép.

Közülük a három társadalmi díjat a három legnépszerűbb jelölt fogja nyerni. A közönség szavazatai döntenek, a tarsadalmidij.hu weboldalon lehet voksolni, akár naponta öt kedvenc megjelölésével.

"Érdemes megnézni ezeket a történeteket, akár mind a 25-öt is, mert olyan pozitív példákat és pozitív híreket hordoznak a Highlights jelöltjei, amelyek átsegíthetnek a mindennapokon, inspirálhatnak minket a saját életünkben is" – tette hozzá a Highlights of Hungary ügyvezetője.

Szavazni október 24-ig lehet.

