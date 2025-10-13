Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást - a nap hírei

Aláírták a gázai háború lezárását célzó amerikai béketerv első szakaszát jelentő tűzszüneti megállapodást az egyiptomi csúcstalálkozón. A Hamász és Izrael közötti fegyvernyugvást elismerő dokumentumot az amerikai elnök, a török államfő, a katari emír és az egyiptomi elnök írta alá. A ceremónián több mint 20 ország vezetője, köztük Orbán Viktor miniszterelnök vett részt. Előzőleg Donald Trump az izraeli parlamentben arról szólt, hogy a gázai tűzszünet életbe lépése nemcsak a háború végét, hanem egy új korszak kezdetét is jelenti a Közel-Keleten.

A Hamász ma hajnalban szabadon engedte az utolsó 20 élő, Gázában fogvatartott izraeli túszt, köztük a magyar-izraeli állampolgár Omri Miránt. Izrael pedig mintegy kétezer palesztin foglyot engedett el. Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő a knesszetben arról beszélt, hogy a béke évei következnek Izrael határain belül és kívül, ennek elérésére együtt fognak dolgozni a környező arab államokkal.

A gázai újjáépítés lehetőségeiről és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozásáról is tárgyalnak a jövő héten az uniós csúcstalálkozó résztvevői. António Costa, az Európai Tanács elnöke, az október 23-ra tervezett eseményre szóló meghívólevelében úgy fogalmazott: mivel Oroszország folytatja támadásait ukrajnai civilek és a polgári infrastruktúra ellen, a tagállami vezetőknek mérlegelniük kell az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásának lehetőségeit.

Szlovákiában csaknem 90 ember, köztük hét súlyosan megsérült, amikor összeütközött két személyszállító vonat a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A szerencsétlenség okát még vizsgálják, de a belügyminiszter szerint valószínűleg emberi mulasztás történt, mert az egyik mozdonyvezető nem vette figyelembe a jelzéseket. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott.Az eddigi információk szerint nincs magyar sérültje a balesetnek.

50 millió eurót ad a kormány és ugyanennyit az OTP Bank a gödöllői Grassalkovich-kastély felújításához és az egyetemi fejlesztésekre - jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János azt mondta: 1990 óta ez a legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalás Magyarországon. Hozzátette: a 100 millió eurós beruházás a kastély teljes körű rekonstrukcióját célozza, amely a kulturális örökség megőrzése mellett a turizmus élénkítését is szolgálja. A munkálatok várhatóan 9 éven át tartanak.

Levélben kezdeményezte a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását a Sziget Zrt. vezérigazgatója - közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook-oldalán azt írta, hogy bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője. A Sziget szervezői a főpolgármester posztja után jelezték: bíznak abban, hogy a rendezvény egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel működhet tovább, miután a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosa korábbi ígérete ellenére nem kíván több pénzt áldozni a magyar fesztiválra. Gerendai Károly korábbi tulajdonos megerősítette, hogy már tárgyalnak a Sziget visszavásárlásáról.

Először csökkentek az albérletárak az Otthon Start Program bejelentése óta. A KSH–ingatlan.com közös lakbérindexének adatai szerint országosan több mint 1 százalékkal estek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Hasonló mértékű csökkenésre utoljára a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa. Budapesten 0,2 százalékkal mérséklődtek a lakbérek augusztushoz képest.

Támogatja az Európai Bizottság a 4iG csoport nyugat-balkáni digitális hálózatfejlesztési kezdeményezéseit. A társaság közölte: erről a tiranai EU–Nyugat-Balkán Beruházási Fórumon írtak alá közös nyilatkozatot a felek. A dokumentumban az uniós partnerek kiemelten támogatják az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló tengeralatti adatkábelprojekt megvalósítását, illetve a projekthez kapcsolódóan egy regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését.

Először az orosz elnökkel tárgyalna Donald Trump a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról. Az amerikai elnök megerősítette: Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háborút tekintve egy újabb fokozatot jelentene. A Kreml szóvivője úgy reagált, hogy a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indításához amerikai szakemberek kellenek, a fegyverek átadása Ukrajna szempontjából rosszul végződhet.

Nukleáris védelmi hadgyakorlatot tart a NATO. A belgiumi műveleti parancsnokság közlése szerint a két héten át tartó gyakorlatban több mint 70 repülőgép és mintegy 2 ezer katona vesz részt, főként a légierő kötelékéből. A hadgyakorlat fő helyszínei az Északi-tenger légtere, valamint holland, belga, brit és dán katonai bázisok.

Franciaországban Sébastien Lecornu miniszterelnök újbóli kinevezése után 2 nappal megalakult az új kormány. A 34 fős kabinetben 8 tárcát civil szereplők vezetnek, míg több kulcspozícióban maradtak a korábbi miniszterek. A kormány elsődleges feladata a költségvetési tervezet elfogadtatása lesz, miközben az ország adóssága meghaladja a GDP 115 százalékát.