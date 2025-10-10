ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.46
usd:
336.97
bux:
101990.76
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: PTE Klinikai Központ

Új szívcentrum épülhet Magyarországon

Infostart / MTI

A magyar kormány egyedi döntéssel kétmilliárd forint támogatást biztosít az új pécsi szív- és érgyógyászati centrum részletes kiviteli terveinek elkészítéséhez - közölte Facebook-oldalán Cziráki Attila, a Fidesz-KDNP pécsi önkormányzati képviselője, a jelenlegi szívcentrum intézetigazgatója.

Cziráki Attila azt írta, hogy a támogatás odaítélése "rendkívüli siker", a döntés pedig "a projekt komolyságát, és annak nemzeti jelentőségét" is mutatja.

A bejegyzéséhez csatolta a kormány csütörtökön megjelent határozatát, amely szerint a kabinet a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központ Regionális Komprehenzív Cerebro-, Kardio- és Perifériás Vaszkuláris Központ előkészítése és megvalósítása érdekében az egyetem számára kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít azonnali hatállyal az idei költségvetés terhére.

Kezdőlap    Belföld    Új szívcentrum épülhet Magyarországon

egészségügy

pécs

pécsi tudományegyetem

Cziráki Attila

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump megfenyegette Kínát, esnek a tőzsdék

Trump megfenyegette Kínát, esnek a tőzsdék

Csökkenéssel zártak csütörtökön az irányadó amerikai indexek és az ázsiai tőzsdéken is rossz volt a hangulat reggel, egyedül a chipgyártók emelkedtek ki a dél-koreai piacon, a Samsung új csúcsra ment. Az európai tőzsdéken mérsékelt elmozdulásokkal zajlik a pénteki kereskedés, az amerikai indexek pedig kis emelkedésekkel nyitottak a kormányzati leállás tizedik napján. Délután Donald Trump jelentős vámemeléseket helyezett kilátásba a kínai termékekre miután az ázsiai ország szigorítaná a ritka földfémek kivitelét, a hírre azonnal lefordultak az amerikai indexek.   Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Akár egy akciófilmben: gereblyéző orvhorgászokra csaptak le drónnal a Holt-Tiszán + Fotók

Akár egy akciófilmben: gereblyéző orvhorgászokra csaptak le drónnal a Holt-Tiszán + Fotók

A Gói-tói Holt-Tiszán drámai pillanatokat éltek át a halőrök: drón segítségével bukkantak rá érvényes engedély nélküli, gereblyéző orvhorgászokra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians begin returning to Gaza's north as Netanyahu thanks Trump for securing ceasefire

Palestinians begin returning to Gaza's north as Netanyahu thanks Trump for securing ceasefire

Hamas now has 72 hours to release the hostages under the terms of the agreement approved by Israel overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 16:44
"Édenkert" a sivatagosodó Alföldön: hatékony fegyvert találtak a klímaváltozás ellen
2025. október 10. 16:34
Tízmilliárdos gyárépítést jelentett be Szijjártó Péter
×
×
×
×