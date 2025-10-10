Új szívcentrum épülhet Magyarországon

Cziráki Attila azt írta, hogy a támogatás odaítélése "rendkívüli siker", a döntés pedig "a projekt komolyságát, és annak nemzeti jelentőségét" is mutatja.

A bejegyzéséhez csatolta a kormány csütörtökön megjelent határozatát, amely szerint a kabinet a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központ Regionális Komprehenzív Cerebro-, Kardio- és Perifériás Vaszkuláris Központ előkészítése és megvalósítása érdekében az egyetem számára kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít azonnali hatállyal az idei költségvetés terhére.