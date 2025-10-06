ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
333.68
bux:
100311.27
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Index: 18 ezer felhasználó személyes adata szivároghatott ki a Tisza-applikációból

Infostart

Lapinformáció szerint egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén, illetve közel húszezer felhasználó személyes adatai szivároghattak ki az applikációból. Magyar Péter Tisza-elnök szerint újabb hazugságokról van szó.

Súlyos adatszivárgásra hívta fel az Index figyelmét az egyik olvasója, aki a Redditen találkozott egy linket tartalmazó bejegyzéssel, amely szerint valaki a Tisza Világ applikációból származó személyes adatokat töltött fel az internetre. A Redditről meglehetősen hamar törölték az erre vonatkozó bejegyzést, a link azonban továbbra is él egy másik portálra feltöltve.

A lap cikke szerint október elsején

a Tisza Világ alkalmazás „beépített publikus funkcióin” keresztül valakinek sikerült kinyernie több mint 18 ezer felhasználó adatait, amit feltöltöttek az internetre.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma. Sőt, az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. Nem minden személy esetében érhető el minden információ a nyilvánosságra került adatbázisban – írja az Index, hozzátéve, hogy a feltöltött személyes adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, az egyes projektek tagjainak (project member), a Tisza szigetek regisztrálóinak (island creator), de az alkalmazást letöltő egyszerű tiszás felhasználóknak az adatai is.

Egy ukrán IT cég is feltűnik a Tisza applikációja mögött

A cikk szerint az egyik admin, Radnai Márk – a párt alelnöke – mellett egy másik említésre méltó személy az adminok közül egy bizonyos Myroslav Tokar, aki a LinkedIn profilja szerint egy ungvári illetőségű, webfejlesztőként dolgozó férfi. Tokar jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A PettersonApps vezérigazgatója a lap szerint egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi, aki a Facebook-profilja alapján Volodimir Zelenszkij támogatója. A férfi egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja. Ez az NGO az Index szerint az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” elnevezésű zászlóaljával folytat szoros együttműködést földi drónok fejlesztése, alkalmazása és harcászati körülmények között való tesztelése terén.

A helyzet tisztázása érdekében a lap kérdésekkel fordult a párthoz, melyre ezt a választ kapták: „Tisza Kedves Rogán Antal és Orbán Balázs! További jó hazudozást és vergődést! Kormányozni kellett volna a lopás helyett. Ahhoz nem kell oknyomozás, hogy mindenki tudja, hogy az Index mögött Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor áll). üdvözlettel, TISZA Sajtó”

Magyar Péter pedig egy Facebook-posztban közölte, hogy „az Index ismét aljas hazugságokat jelentetett meg, most épp a TISZA Világról. 3 hete még azt állították, hogy amerikaiak fejlesztették, ma reggel már ukránokról hadováltak.” A pártelnök azt is írta, „hogy Köszönjük Index! Köszönjük Orbán Viktor! Soha nem látott érdeklődés a TISZA Világ applikáció iránt!” Megjegyezte: „Egyértelműnek tűnik, hogy az orosz szolgálatok megkezdték a közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba.”

Kezdőlap    Belföld    Index: 18 ezer felhasználó személyes adata szivároghatott ki a Tisza-applikációból

ukrajna

applikáció

személyes adat

adatszivárgás

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az immunrendszer szabályozásáért járt idén az orvosi-élettani Nobel-díj

Az immunrendszer szabályozásáért járt idén az orvosi-élettani Nobel-díj

Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért - jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben. Kiderült: speciális sejtek akadályozzák meg, hogy autoimmun betegségek alakuljanak ki.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot villantottak az F-15EX kulcsfontosságú képességében: ezzel az amerikai vadászgép a világ élvonalába tör

Nagyot villantottak az F-15EX kulcsfontosságú képességében: ezzel az amerikai vadászgép a világ élvonalába tör

A Military Watch Magazine írta meg, hogy az amerikai Raytheon bemutatta az eddigi legerősebb radarját az F-15-ös vadászgép továbbfejlesztett változatához.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell

Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell

A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French Prime Minister Sébastien Lecornu resigns after less than a month

French Prime Minister Sébastien Lecornu resigns after less than a month

The shock move comes 26 days after his appointment following the collapse of the previous government of François Bayrou.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 12:56
Vizsgálóbizottság helyett a gyermekvédelem válságáról vitázhatnak a parlamentben
2025. október 6. 12:11
Felszabadult a Rákosrendező – videó
×
×
×
×