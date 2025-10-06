Index: 18 ezer felhasználó személyes adata szivároghatott ki a Tisza-applikációból

Súlyos adatszivárgásra hívta fel az Index figyelmét az egyik olvasója, aki a Redditen találkozott egy linket tartalmazó bejegyzéssel, amely szerint valaki a Tisza Világ applikációból származó személyes adatokat töltött fel az internetre. A Redditről meglehetősen hamar törölték az erre vonatkozó bejegyzést, a link azonban továbbra is él egy másik portálra feltöltve.

A lap cikke szerint október elsején

a Tisza Világ alkalmazás „beépített publikus funkcióin” keresztül valakinek sikerült kinyernie több mint 18 ezer felhasználó adatait, amit feltöltöttek az internetre.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma. Sőt, az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. Nem minden személy esetében érhető el minden információ a nyilvánosságra került adatbázisban – írja az Index, hozzátéve, hogy a feltöltött személyes adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, az egyes projektek tagjainak (project member), a Tisza szigetek regisztrálóinak (island creator), de az alkalmazást letöltő egyszerű tiszás felhasználóknak az adatai is.

Egy ukrán IT cég is feltűnik a Tisza applikációja mögött

A cikk szerint az egyik admin, Radnai Márk – a párt alelnöke – mellett egy másik említésre méltó személy az adminok közül egy bizonyos Myroslav Tokar, aki a LinkedIn profilja szerint egy ungvári illetőségű, webfejlesztőként dolgozó férfi. Tokar jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A PettersonApps vezérigazgatója a lap szerint egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi, aki a Facebook-profilja alapján Volodimir Zelenszkij támogatója. A férfi egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja. Ez az NGO az Index szerint az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” elnevezésű zászlóaljával folytat szoros együttműködést földi drónok fejlesztése, alkalmazása és harcászati körülmények között való tesztelése terén.

A helyzet tisztázása érdekében a lap kérdésekkel fordult a párthoz, melyre ezt a választ kapták: „Tisza Kedves Rogán Antal és Orbán Balázs! További jó hazudozást és vergődést! Kormányozni kellett volna a lopás helyett. Ahhoz nem kell oknyomozás, hogy mindenki tudja, hogy az Index mögött Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor áll). üdvözlettel, TISZA Sajtó”

Magyar Péter pedig egy Facebook-posztban közölte, hogy „az Index ismét aljas hazugságokat jelentetett meg, most épp a TISZA Világról. 3 hete még azt állították, hogy amerikaiak fejlesztették, ma reggel már ukránokról hadováltak.” A pártelnök azt is írta, „hogy Köszönjük Index! Köszönjük Orbán Viktor! Soha nem látott érdeklődés a TISZA Világ applikáció iránt!” Megjegyezte: „Egyértelműnek tűnik, hogy az orosz szolgálatok megkezdték a közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba.”