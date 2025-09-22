ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő Móric
A closeup of a dimly lit prison holding cell door with gripping the bars - 3D render
Nyitókép: allanswart/Getty Images

A kérdés: sok-e vagy kevés hét év fegyház a kisfiúkat molesztáló szörnyetegnek?

Infostart / MTI

A másodfokú ügyészség helybenhagyná az ítéletet, a vádlott és védője felmentésért fellebbezett.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú ügyészségként a büntetés helybenhagyását indítványozta annak a gyermekfelügyelőnek az ügyében, aki 13 és 15 éves fiúkat szexuálisan molesztált egy békési gyermekvédelmi intézményben.

A 60 éves férfi egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában gyermekfelügyelőként dolgozott.

A férfi az elsőfokú ítélet szerint 2022-ben és 2023-ban – kihasználva, hogy feladatainak ellátásakor időnként a gyermekvédelmi központ neveltjeivel közös szobában éjszakázott – két fiúhoz is szexuálisan közeledett. Erről az áldozatok csak azután mertek beszélni, hogy az elkövető munkaviszonya megszűnt.

A Gyulai Törvényszék a férfit szexuális erőszak bűntette miatt 7 év 6 hónap fegyházbüntetésre és végleges hatályú eltiltásra ítélte minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz köthető.

Az elsőfokú ítélet nem jogerős, ellene az elkövető és védője jelentett be fellebbezést felmentés érdekében.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, a férfi cselekményeinek minősítése törvényes, és a büntetések sem tekinthetők eltúlzottnak, ezért az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik - áll a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    A kérdés: sok-e vagy kevés hét év fegyház a kisfiúkat molesztáló szörnyetegnek?

ítélet

fegyház

ügyészség

békés vármegye

