Békemenet és kontrázó Tisza: feszült október 23-ának nézünk elébe – a nap legfontosabb hírei

Magyarország naggyá tételét ígérte a miniszterelnök a Digitális polgári körök első országos találkozóján. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Papp László Sportarénában a brüsszeli út helyett a nemzeti úton megmaradást szorgalmazta. Hozzátette: Magyarország egy új korszak határán áll és a következő hónapokban meg kell kétszerezni a digitális erőik számát. Arról beszélt: eddig összesen csaknem 120 ezren vannak a digitális polgári körökben és a Harcosok Klubjában. Szólt arról is, hogy október 23-án jön az újabb Békemenet, ez lehet a digitális polgárok körök újabb országos találkozója. A rendezvényen felszólalt mások mellett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Lázár János építési és közlekedési miniszter is.

A Tisza a magyarok millióival együtt egy működő, emberséges országot fog építeni – reagált Orbán Viktor beszédére a Tisza párt elnöke. Magyar Péter közösségi oldalán az október 23-ai Békemenetre utalva azt közölte: a nemzeti ünnepen a Tisza megtartja a valaha volt legnagyobb rendezvényét. Előzőleg Magyar Péter a Telex-nek nyilatkozva azt is bejelentette, hogy a párt elnöksége úgy döntött: a Hegyvidéken nem lesz előválasztás a Tisza Pártban, mert senki nem szeretnének kitenni annak, hogy vele kelljen versenyeznie. Hozzátette, hogy a többi 105 körzetben lesz előválasztás. Emellett bejelentette új kabinetfőnökét, Velkey György Lászlót.

Az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte az Európai Unióban a külgazdasági és külügyminiszter. A Kaja Kallas uniós főképviselőnek küldött levélben Szijjártó Péter hangsúlyozta: az Antifa ideológiához köthető csoportok az elmúlt években több uniós tagállamban hajtottak végre erőszakos támadásokat. Orbán Viktor kormányfő pénteken beszélt arról, hogy amerikai mintára Magyarországon is terrorszervezetté kell nyilvánítani az Antifa mozgalmat.

A moszkvai védelmi minisztérium tagadja, hogy az orosz légierő vadászgépei megsértették Észtország légterét, mert azok a nemzetközi légtérhasználati szabályoknak megfelelően, semleges vizek felett repültek. Az észt külügyminiszter ugyanakkor légtérsértésnek és durva provokációnak minősítette a pénteken történteket, és a NATO szövetségesek közötti konzultációt indítványozott.

Határozott fellépést ígért az orosz MiG-31-es vadászgépek észt légtérsértése miatt az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen kiemelte: az unió minden provokációra reagál, miközben erősíti a keleti országok védelmét. António Costa, az Európai Tanács elnöke egy újabb elfogadhatatlan lépésnek nevezte a balti ország légterének megsértését.

2026-tól fegyvereket exportál az orosz agresszió elleni védelem finanszírozására Ukrajna – jelentette be az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij közölte: a drónok és tankelhárító fegyverek hazai gyártása már meghaladja a keresletet.Hozzátette: a frontra szánt fegyverek és az ország arzenáljának feltöltése továbbra is elsődleges marad.

Százezres tömeget várnak Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista vasárnapi búcsúztatására Arizona államban. Az eseményt a 63 ezer főt befogadni képes State Farm arénában, az Arizona Cardinals amerikaifutball-klub stadionjában rendezik meg vasárnap. A szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk nyilvános búcsúztatására a titkosszolgálat és társszervezetei legmagasabb szintű biztonsági intézkedésekkel készülnek. Charlie Kirk búcsúztatásán részt vesz Donald Trump elnök, J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter.

Megemelte 100 ezer dollárra a magasan képzett bevándorlók munkavállalási vízumának díját az Egyesült Államok. A rendeletet Donald Trump elnök írta alá. Az Indiai iparági szövetség szerint az új amerikai vízumtörvény fennakadásokat okozhat a techvállalatok működésében. Az újdelhi külügyminisztérium attól tart, hogy a vízum humanitárius következményei is lesznek, családokat szakít majd szét.

Szerbia történetének legnagyobb katonai díszszemléjét tartotta meg Belgrádban a kormány. Az eseményen Szalay-Bobrovnicky Kristóf honvédelmi miniszter is részt vett.A főváros Új-Belgrád városrészében több mint tízezer katona felvonulása mellett harckocsikat, rakétarendszereket és vadászgépeket is bemutattak.

Hivatalosan is lemondott a boszniai Szerb Köztársaság elnöki jogköreiről Milorad Dodik, miután a boszniai választási bizottság augusztusban megfosztotta hivatalától. Milorad Dodikot 1 év letöltendő börtönbüntetésre és 6 év közügyektől való eltiltásra ítélték, mert figyelmen kívül hagyta a nemzetközi főképviselő döntéseit.

Negatívra rontotta Lengyelország államadós-osztályzatának kilátását a Moody’s. A hitelminősítő a költségvetési és adósságfolyamatok romlásával indokolta a döntést. A hosszú távú besorolást megerősítették, de a kilátás már nem stabil. A Fitch Ratings két hete szintén negatívra módosította a lengyel kilátást, a magas hiány és növekvő adósságráta miatt.

Az idén is több millió emberre számítanak a világ minden tájáról a szombaton kezdődött Oktoberfest-re Münchenben. A kéthetes fesztiválon a sörkülönlegességek mellett többféle programmal várják a látogatókat. A biztonságról csaknem 600 bajor és külföldi rendőr gondoskodik majd. Tavaly megközelítette a 6,7 milliót a résztvevők száma.