Orbán Viktor: október 23-án egy új Békemeneten találkozunk!

Teljesen megtelt a Papp László Budapest Sportaréna, amikor szombat délután a digitális polgári körök megkezdték első országos találkozójukat. Lázár János és Kocsis Máté is beszédet mondott, a rendezvény tetőpontja Orbán Viktor miniszterelnök szónoklata volt.
Orbán Viktor miniszterelnök beszéde volt a rendezvény tetőpontja.
„Egyre többen vagyunk, sokan el akartak jönni, de már nem fértek el. Ezért legközelebb találkozzunk a szabad ég alatt! A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet, mondjuk október 23-án” – kezdte a beszédét Orbán Viktor.
A miniszterelnök ezután köszöntötte a jelenlévőket, a „Békemenetek régi harcosait”, majd az új beruházásokról beszélt, mint a tegnap átadott hatalmas békéscsabai gyárról, amely „Trump elnök szavaival élve big and beutiful!”
Budapestet sohasem adjuk föl! – mondta.
Az ember azt gondolná, hogy egy nemzedék életében legfeljebb egy korszakos változás van. Egy történelmi változás egy nemzedék életében éppen elég feladat – mondta. Kár, hogy erről nem tudunk mi dönteni, évszázadok óta minden magyar nemzedék sorsa azon múlik, hogyan tudjuk navigálni ahazánkat a birodalmak között. A nagyszüleink nem voltak szerencsések. Nem tudták sem az első, sem a második világháborún kívül tartani az országot. „Fiatal koromban azt gondoltam, a 20. századot elvesztettük, egy vesztes korszakba születtünk, de mi majd naggyá tesszük Magyarországot!” – folytatta.
„40 év után értettem meg, hogy a győzelem békeidőben minden népnek más jelent. Ha magyar vagy, azt jelenti, hogy képes vagy megváltoztatni a mások által rád mért sorsot. A 20. században azt szánták nekünk, hogy legyünk kicsik és szegények.
A mi nemzedékünk úgy döntött, hogy nem így lesz. Mi azt kaarjuk, hogy nagyok legyünk és gazdagok, egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot!
Felbecsülhetetlen érték minden magyar Nobel- és Oscar-díj, kutatóközpont és olimpiai arany. Ha magyar vagy, ez a győzelem!” – mondta.
40 éve azt gondoltam, békés gyarapodás, béke előtt állunk. Álom, álom, édes álom volt – mondta. Káosz, járvány, háború, migráció, pénzügyi válság következett. Európa hajója az oldalára dőlt. Weber nagyúr és társai a csőd szélére vitték a kontinensünket.
A mi nemzedékünk egy nagy korszakváltást végicsinált. Azt gondoltam, megcsináltuk. De most, 35 évvel később szertefoszlott a reményünk, hogy elegendő egy korszakváltás. Ezt az esélyt az európai vezetők elszúrták. Itt áll előttünk egy csődtömeg, amit Európai Uniónak hívnak, és aminek mi is a tagjai vagyunk. Mi lesz velünk? Ez most dől el – mondta.
Amire szükség van, az a bátorság. Intellektuális, szellemi bátorság kell, hogy kimondjuk: Európa világa, amit eddig ismertünk és szerettünk, véget ért. Ezt ki kell mondani. Többé senki sem tagadhatja, hogy Európa nyugati fele súlyos vlságban vergődik. A francia állam adóssága 120 százalékhoz húz, a német kancellár bejelentette a jóléti állam végét, az energiaárak az egekben, az amerikai három-négyszeresén.
De nem szabad őket másolni, mert mi is vesztő pályára kerülünk
– mondta.
Mondjuk ki: a magyar migránspolitika jobb, mert Magyarország migránsmentes ország. A magyar családpolitika jobb. Merjünk a saját utunkon járni! – fogalmazott.
De kell jó nagy adag politikai bátorság is, mert el kell mernünk mondani Brüsszelnek, hogy elutasítjuk az ő útjukat. Ha a brüsszeli útra lépünk, a magyarok pénze Ukrajnába megy, mert Brüsszel háborúban áll – tette hozzá. A brüsszeli út magasabb vállalkozói adókat, magasabb jövedelemadót és a családi adókedvezményeink megkurtítását jelentené.
Maradjunk a magyar úton a brüsszeli út helyett! Amíg mi vagyunk, itt nincs háború, és nem is lesz! Itt nincs migráns, és nem is lesz!
– hangsúlyozta.
Beszélt az édesanyák szja-mentességéről, az Otthon Start Programról, és hangsúlyozta: az asztalon van Magyarország tízéves országépítési terve.
De személyes bátorságra is szükség van – mondta, hozzátéve: „tanuljunk Lázár Jánostól! Amikor választani kell a brüsszeli vagy a mamgyar út között, személyes bátorságra is szükség van. A brüsszeli út híveit Brüsszel már megszervezte, vannak pártjaik, NGO-ik, médiájuk” – folytatta.
72 ezren csatlakoztak a digitális polgári körökhöz, és 43 ezren léptek be a Harcosok Klubjába. Vége a jóérzésű magyarok online kiszolgáltatotttságnak, megtörtük a globális hálózat uralmát. Ez a digitális honfoglalás – mondta, hozzátéve: jelenleg így összesen mintegy 120 ezren vannak, de a következő időkben meg akarják kétszerezni a digitális térben a számukat.
A digitális tér is Magyarországhoz tartozik, itt is megvédjük a szabadságunkat, ez Magyarország 21. századi végvárrendszere. Ott kell lennünk mindenhol, és el kell mondanunk mindenkinek: Magyarország egy új korszak határán áll – hangsúlyozta.
Mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Fontos dolgokban egység, mellékesekben szabadság, de mindenekben szeretet. Újra naggyá fogjuk tenni Magyarországot! – zárta beszédét.
