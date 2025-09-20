ARÉNA
Ukrán katonák orosz állásokat készülnek aknavetővel lőni a donyecki régióban fekvő, ostromgyűrűben lévő Bahmutban 2023. március 8-án.
Nyitókép: MTI/AP/Libkos

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna 2026-ban már fegyvereket fog exportálni

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ukrajna 2026-tól fegyvereket exportál az Oroszország elleni védelem finanszírozására – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videójában.

„Az ellenőrzött fegyverexportnak köszönhetően növelni fogjuk a frontra szánt drónok előállítását" – mondta Zelenszkij ukrán elnök, aki szerint bizonyos fegyverek hazai gyártása meghaladja a keresletet.

„Egyik példa erre a tengeri drónok, amelyekben a világ számít ránk, és amelyekből túltermelésünk van, valamint a tankelhárító fegyverek és néhány más típusú fegyver" – mondta Zelenszkij.

A frontra szállítandó fegyverek és az ország saját arzenáljának a feltöltése továbbra is elsődleges maradnak.

Az export és az Egyesült Államokkal való együttműködés fő prioritás lesz, ezt követik a Kijev által szállított fegyverek iránt érdeklődő európai partnerek és más országok.

„Ukrajna nem fog jótékonykodni a fegyverekkel és azoknak segíteni, akik nem törődnek Ukrajnával" – szögezte le Zelenszkij.

Az exportot megbízhatóan ellenőrzik majd, hogy ukrán technológiák „ne jussanak Oroszország vagy a szövetségesei kezére" – közölte.

