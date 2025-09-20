ARÉNA
2025. szeptember 20. szombat
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt megemlékezésén a budapesti Széna téren az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján 2024. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter rálicitált Orbán Viktor beszédére

Infostart

Magyar Péter is hatalmas tömeggyűlést hirdetett október 23-ára, aznapra, amikor Orbán Viktor is Békemenetet hirdetett.

„Egy leköszönő, megfáradt miniszterelnök, aki a “ha egyszer odébb állok…” mondatra vonul fel a színpadra. Ma nem harcosokat láttunk, hanem Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve egy kis romlott hollywoodi szósszal leöntve. Tizenöt év után akarja naggyá tenni Orbán Magyarországot? Eddig mit csináltak? A pénzszeretet országát építették önmaguknak” – így kommentálta Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnök beszédét a digitális polgári körök első országos találkozóján, hozzátéve: „ui.: Október 23-án találkozunk és megtartjuk a valaha volt legnagyobb rendezvényt”.

A Tisza Párt vezetője a Facebook-posztjában minden eddiginél nagyobb tömegtüntetést hirdetett meg október 23-ára, így a nemzti ünnepen várhatóan két óriási, százezres tömeg lesz majd minden bizonnyal Budapest utcáin – bár azt még egyik vezető sem mondta ki, hogy a fővárosban lesz a rendezvényük.

