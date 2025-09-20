ARÉNA
2025. szeptember 20. szombat
Speaker of the House Mike Johnson (R-LA) is surrounded by members of the House of Representatives a he speaks during a memorial vigil for conservative leader and Turning Point USA founder Charlie Kirk in Statuary Hall at the U.S. Capitol on September 15, 2025 in Washington, DC. One of the most prominent young voices in the MAGA movement, Kirk was assassinated last week at Utah Valley University during the first stop on a cross-country public debate tour.
Nyitókép: Chip Somodevilla/Getty Images

Elkaptak egy fegyverest Charlie Kirk búcsúztatásának helyszínén: gigantikus tömeg lesz

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Százezres tömeget várnak Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista búcsúztatására vasárnap. Az eseményen Donald Trump elnök is beszédet mond majd.

A szervezők százezres tömeget várnak a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista búcsúztatására, amelynek helyszínén, a Phoenix melletti Glendale-ben a titkosszolgálat őrizetbe vett egy fegyverest hamis hatósági igazolvánnyal.

Anthony Guglielmi, a titkosszolgálat szóvivője szombaton közölte, hogy a szervezet emberei a helyi rendvédelmi szervek tagjaival közösen fogták el a gyanúsan viselkedő embert a gyászszertartásnak helyet adó State Farm stadion területén belül, és őrizetben tartják. A közlemény szerint a fegyvert viselő férfi azt állította, hogy hatósági ember.

A szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk nyilvános búcsúztatását a titkosszolgálat és társszervezetei kiemelt rendezvénynek tekintik, az Egyesült Államokban lehetséges, legmagasabb szintű biztonsági intézkedésekkel készülnek rá.

Az eseményt a 63 ezer főt befogadni képes State Farm arénában, az Arizona Cardinals amerikaifutball-klub stadionjában rendezik meg vasárnap. Azok számára, akik nem férnek be, megnyitnak egy közeli kisebb stadiont, amelyben kivetítőn követhetik az eseményt.

Charlie Kirk búcsúztatásán részt vesz és beszédet mond többek mellett Donald Trump elnök, J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, valamint Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter, akinek apja, Robert F. Kennedy igazságügyi miniszter és szenátor, valamint nagybátyja, John Fitzgerald Kennedy elnök az 1960-as években szintén merénylet áldozata lett.

Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye és a Turning Point USA konzervatív szervezet új elnöke is búcsúbeszédet mond.

Charlie Kirköt, a Turning Point USA alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg. A merénylet elkövetésével a 22 éves Tyler Robinsont gyanúsítják, akire az ügyészség halálbüntetés kiszabását kérte.

Külföld

gyilkosság

merénylet

charlie kirk

