Nyit az Oktoberfest: idén több mint hatmillió látogatót várnak a világ leghíresebb sörfesztiváljára

A müncheni Oktoberfestet 1810 óta évről évre több millióan látogatják a hatalmas Theresienwiesén (Terézia-réten). Háborúk és járványok miatt eddig 26-szor maradt el, így az idei a 190. Oktoberfest a bajor tartományi fővárosban. A rendezőknek – akárcsak különösen tavaly – a biztonság garantálása jelenti a legfőbb feladatot, míg a látogatóknak a sör árának növekedése okozhat némi gondot..

A tavalyi fesztivált két egymást követő, egyaránt iszlamista hátterű merénylet előzte meg, az első Mannheimben, a második – nem sokkal a nyitás előtt – Solingenben történt. Ennek ellenére már a múlt évben mintegy hatmillió látogatót regisztráltak, idén a rendezők ennél magasabb részvétellel számolnak.

Az előzetes beszámolók szerint a látogatókat ezúttal is fémdetektorokkal ellenőrzik a bejáratnál, és kések bevitele is tilos. A múlt évben a fesztiválon több mint 600 rendőr teljesített napi szolgálatot, és ez a szám aligha csökken. A fesztivál területe körülkerített, azt 50 kamerával ellenőrzik. A Theresienwiese felett 5,5 kilométerre repüléskorlátozást léptettek életbe, s a helyszín körül sorompók védenek a járművekkel történő esetleges támadások ellen.

Az elmúlt hetek kedvezőtlen időjárása ellenére az Oktoberfest első napjaira akár 30 fokkal visszatér a nyár. Ez pedig – mint a Bild fogalmazott – tökéletes a bajor fesztiváli népviselet, a nők esetében a dirndl és férfiaknál pedig a rövid bőrnadrág (lederhose) számára.

A nyitány pontban déli 12 órakor lesz, amikor a szociáldemokrata főpolgármester, Dieter Reiter csapra veri az első hordót. A kóstolóban ugyancsak a hagyományoknak megfelelően oroszlánrészt vállal a tartományi miniszterelnök, a konzervatív Markus Söder is.

A látogatókat a sörfőzdék 17 nagy és 21 kisebb sátorban várják, 1 liter ára 14 és 16 euró között mozog, ami nem haladja meg a tavalyit. Egyedül a búzasör ára magasabb, amely inkább már a 17 euró felé közelít. A sörhöz jóval borsosabb áron természetesen kínálják a híres bajor ételeket, köztük a csülköt, a különböző kolbászokat, nem is beszélve a perecekről. Sőt dirndlhez és lederhoséhoz is hozzá lehet jutni, ezek megvásárláshoz azonban több száz, sőt több ezer euróra lehet szükség.

Mivel a Theresienwiese közvetlen közelében túlzsúfoltak a parkolók, a látogatókat – már csak a sör miatt is – arra szólítják fel, hogy lehetőség szerint metróval, gyorsvasúttal, valamint busszal és villamossal közlekedjenek.