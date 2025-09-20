Baleset miatt lezárták az autópályát, mentőhelikopter is érkezett

Összeütközött két autó a 34-es és a 35-ös kilométer között, ezért lezárták az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát Kajászónál – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton a honlapján.

A két autóban összesen hárman utaztak, az egyik jármű a tetejére borult, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták – olvasható a tájékoztatásban.

Ez azt jelenti, hogy dugó várható, a nyárias időben Balaton felé tartók hosszabb autózásra készüljenek.