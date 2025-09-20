Az M7-es után másik két autópályán is akadozik a forgalom

Az M7-es autópályán ugyan újraindulhatott a forgalom a délelőtti baleset és teljes sávlezárás után, de még mindig nem teljes sebességű a forgalom a Balaton irnyába.

Dilatációs szerkezetet javítanak az M0-s autóút déli szektorán, az M51-es autóút csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 24-es és a 23-as km között a belső két sávot a nap folyamán zárva tartják,

a torlódás 4 km hosszú volt az Útinform szombat 14 óra utáni jelentése szerint.

Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányban elkezdődtek a szélesítési munkák, ezért a következő időszakban folyamatosan dugókra kell számítani. A 16-os km-től egészen az 56-os km-ig sávlezárásra vagy forgalomterelésre lehet számítani. A munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

De máshol is vannak szombaton bonyodalmak az M1-esen:

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

- Győr elkerülő szakaszán, a 117-es és a 104-es km között a Budapest felé vezető oldalon a külső és a leállósávot lezárták, így az arra haladók a belső és az ellenkező oldal belső sávját használhatják. Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható.

