ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 20. szombat Friderika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
During the summer, transfers from the most populous cities to those on the coast often create traffic jams on motorways and freeways. The image is taken in Spain and you can see how the lane towards the coast is full of stopped cars while the return lane has little traffic.
Nyitókép: miguelangelortega/Getty Images

Az M7-es után másik két autópályán is akadozik a forgalom

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az M0-son és az M1-esen is torlódás van a munkák miatt.

Az M7-es autópályán ugyan újraindulhatott a forgalom a délelőtti baleset és teljes sávlezárás után, de még mindig nem teljes sebességű a forgalom a Balaton irnyába.

Dilatációs szerkezetet javítanak az M0-s autóút déli szektorán, az M51-es autóút csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 24-es és a 23-as km között a belső két sávot a nap folyamán zárva tartják,

a torlódás 4 km hosszú volt az Útinform szombat 14 óra utáni jelentése szerint.

Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányban elkezdődtek a szélesítési munkák, ezért a következő időszakban folyamatosan dugókra kell számítani. A 16-os km-től egészen az 56-os km-ig sávlezárásra vagy forgalomterelésre lehet számítani. A munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

De máshol is vannak szombaton bonyodalmak az M1-esen:

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.
- Győr elkerülő szakaszán, a 117-es és a 104-es km között a Budapest felé vezető oldalon a külső és a leállósávot lezárták, így az arra haladók a belső és az ellenkező oldal belső sávját használhatják. Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Kezdőlap    Belföld    Az M7-es után másik két autópályán is akadozik a forgalom

m0

autópálya

m1

m7

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb német felmérés: holtverseny van a CDU/CSU és az AfD között

Újabb német felmérés: holtverseny van a CDU/CSU és az AfD között

Alig több mint négy hónappal a Friedrich Merz vezette, a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló koalíció hivatalba lépése után újabb országos felmérés tükrözte a kormány munkájával kapcsolatos elégedetlenséget, egyben azt is, hogy töretlen a radikális jobboldali AfD párt támogatottsága.
480 drón, 40 rakéta: súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

480 drón, 40 rakéta: súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

Oroszország újabb drón-és rakétatámadást indított több ukrajnai régió ellen, halálos áldozatok is vannak – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton.
 

Két robbanás történt az atomerőmű fölött

Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna 2026-ban már fegyvereket fog exportálni

Vlagyimir Putyin az utódlására utalgatott – mutatjuk a lehetséges befutókat

Lengyelországban fellángolt a bunkerláz

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlfeszítette Putyin a húrt a NATO-nál, raidót fújtak, míg Ukrajna hatékony ellentámadást vezetett – háborús híreink szombaton

Túlfeszítette Putyin a húrt a NATO-nál, raidót fújtak, míg Ukrajna hatékony ellentámadást vezetett – háborús híreink szombaton

Három orosz katonai repülőgép 12 percig megsértette a NATO-tag Észtország légterét pénteken, amit a balti ország kormánya "példátlanul arcátlan" behatolásnak minősített. Az incidens a legújabb a Oroszország által végrehajtott katonai akciók sorában, amelyek nyugtalanságot keltenek a szövetségben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint sikeresek voltak a védelmi erők ellentámadásai az invázióval szemben, valamint üdvözölte az Európai Unió legújabb szankciós csomagját. A legfontosabb háborús híreink szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?

Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?

Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Russia denies jets entered Estonian airspace in the same month as its drones violated the airspace of two other Nato members.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 20. 14:15
Szijjártó Péter leszámolna az Antifával
2025. szeptember 20. 13:00
Fejfájós, migrénes időjárás közeleg
×
×
×
×