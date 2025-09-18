Deutsch Tamás: Városliget színvonalú közpark épül az év elején megnyitó Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja körül

Ilyen lehetőséghez még soha nem jutott 137 esztendős fennállása alatt az MTK Budapest Sportegyesület, ilyen nagy fába még nem vágtuk a fejszénket – mondta el Deutsch Tamás, az MTK elnöke, a MOB alelnöke, fideszes európai parlamenti képviselő az InfoRádióban arról, hogy hamarosan megnyílik a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja.

„Úgy érezzük, hogy van olyan állapotban az MTK sportegyesület, és van olyan lendületben a magyarországi zsidó közösség, hogy képesek vagyunk a terv megvalósítására, a magyarországi zsidó közösség pedig kiérdemli, hogy legyen egy ilyen rendkívül izgalmas művelődési, kulturális, közművelődési, közösségi funkciókkal bíró létesítménye. Már 2026 legelejétől megnyithatja a kapukat a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja” – mondta.

Itt jóval többről van szó, mint sportról, hiszen kultúráról, a budapesti, a magyarországi zsidóság identitásáról, holokausztemlékműről, a területen belül egy MTK-múzeumról, illetve egy oktatási intézményi térről is beszélünk. Deutsch Tamás hangsúlyozta: az MTK, mint minden nagy történelmi múlttal bíró sportegyesület, messze több, mint egy sportegyesület: egyszerre közösség, egy család, a sport vagy az MTK iránt érdeklődő, de a magyarországi zsidó közösséghez tartozók közössége is.

„Itt minden lesz a sporton kívül is”

– fogalmazott Deutsch Tamás, hozzátéve: ez az intézmény otthont fog adni az MTK Klubtörténeti Múzeumának. „Mivel az MTK egy zsidó gyökérzetű sportegyesület, ezen keresztül a magyarországi zsidóság másfél évszázados története is megmutatja magát. De itt fog működni a 2026-27-es tanévtől kezdve a Brüll Alfréd Általános Iskola, Gimnázium és Technikum. Ez egy általunk, a klub által alapított iskola MTK sportolók számára, hogy végre véget érjen az a nyűglődés, hogy a gyerekük sportfejlődése érdekében tenni akaró szülők hogyan tudják megoldani egyszerre az iskolai tanulmányok és az egyre emeltebb szintű sportolás összeegyeztetését. De lesz itt egy olyan közösségi hely is, ami kávézó, étterem, és helyet tud adni nem csak az MTK történetével, hanem más kortárs művészetekkel vagy történelemmel kapcsolatos kiállításoknak is” – mondta Deutsch Tamás, aki hozzátette: „és amit bizonyos értelemben a legizgalmasabbnak tartok, hogy ma az épületegyüttes mögött a Kőbányai úttal párhuzamosan egy hatalmas, kopár, sok szempontból töredezett, bitumenfelületú dzsuva van.

Ez a többhektáros terület az előttünk álló években egy gyönyörű Városliget színvonalú közparkká változik.

A belváros, a VIII. kerület szívében egy olyan oktatási, kulturális, közösségi funkciókkal rendelkező intézmény kezdi meg a működését 2026 elejétől, amelyet a mai épületegyüttesen belül egy kisebb, azt követően pedig egy nagyobb közpark vesz majd körül. Szerintem ez az egész koncepció és program az ékes bizonyítéka annak, hogy sem a sport, sem a sportegyesület, sem pedig a közösség szó a magyar nyelvben, a magyar gyakorlatban nem múlt időt jelent” – fogalmazott Deutsch Tamás.

A kérdésre, hogy mikorra zárulhat a teljes projekt, és nagyjából mennyibe kerül a teljes fejlesztés, azt válaszolta: „talán a legtöbb ember által várt pillanat, hogy ez az idestova tíz esztendővel ezelőtt a legutolsó dugaszoló aljzatig elkészült, egészen pazar építészeti és belsőépítészeti adottságokkal bíró épületegyüttes végre nyissa ki a kapuit. Ez jövő év első hónapjaiban megkezdődik. A múzeum létrehozatalára, először a koncepció kidolgozására, aztán a megvalósítására valószínűleg az előttünk álló egy-másfél év alkalmas lesz. 2026 szeptemberétől kezd működni majd a Brüll Alfréd Általános Iskola, Gimnázium és Technikum. A közösségi tér funkciói lépésről lépésre valósulnak meg. 2026 legelejétől a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség parkja egyre több közösségi eseménynek lesz a helyszíne, a közpark pedig az előttünk álló 3-4 esztendő beruházását jelenti. Az egy sokmilliárdos beruházás, de mindazt, amit elmondtam, a közpark nélkül, a 2026-os esztendőben megközelítőleg 2-2,5 milliárd forintnyi költségvetési támogatás felhasználásával tudjuk megvalósítani” – mondta el Deutsch Tamás, az MTK elnöke, a MOB alelnöke, fideszes európai parlamenti képviselő az InfoRádióban.