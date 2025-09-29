ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő
Az MTK Sportpark az ünnepélyes megnyitója napján Budapesten, a VIII. Kerepesi úton 2025. szeptember 28-án. A 9,5 hektáros sportpark területén többek között egy 5000 fős nézőtérrel rendelkező, több mint 11 ezer négyzetméteres sportcsarnok, egy 3800 négyzetméteres edzőcsarnok, 33 800 négyzetméteres zöldterület és egy hatalmas napelempark jött létre, a fűtést pedig az 1350 méter mélyről jövő geotermikus energia biztosítja.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Deutsch Tamás: az MTK-városban közösségi sportlétesítmény-együttes fejlődik

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Hivatalosan is megnyitották a 9,5 hektáros MTK Sportparkot a Kerepesi úton szeptember 28-án. A beruházás célja, hogy az MTK-sportolói - a röp-, a kézi- és a kosárlabdázók, a kardvívók, a ritmikus gimnasztikázók, és a sakkozók - méltó színvonalú edzésmunkáját biztosítsa az új komplexum - mondta az InfoRádióban Deutsch Tamás, az MTK elnöke.

Az MTK Sportparkot Területén 5000 fős nézőtérrel rendelkező, több mint 11 ezer négyzetméteres sportcsarnok, egy 3800 négyzetméteres edzőcsarnok, 33 800 négyzetméteres zöldterület és egy hatalmas napelempark létesült, a fűtést pedig az 1350 méter mélyről érkező geotermikus energia biztosítja.

Az építkezés már tavasz végén befejeződött, az átadó ünnepség előtt a sportolók már korábban birtokukba vehették a létesítményt, ezért sokan már szinte az otthonuknak tekintik - nyilatkozta az InfoRádiónak az MTK elnöke. Deutsch Tamás elmondta, hogy a 9,5 hektáros területen épült fel a multifunkcionális sportcsarnok, illetve edzőcsarnok. Az összesen 33 ezer 800 négyzetméternyi zöldfelületen közpark, fitneszpark, két élőfüves labdarúgópálya, játszótér létesült. Az MTK hét szakosztálya: a kézilabdázók, a röplabdázók, a kosárlabdázók, a kardvívók, a ritmikus gimnasztikázók, a sakkozók, valamint a bridzs szakosztály sportolói használják - sorolta az elnök.

Deutsch Tamás felidézte, hogy az MTK elmúlt 10-15 évben megvalósított sportlétesítmény fejlesztési programjában megépült az Új Hidegkúti Nándor Stadion, az új labdarúgó akadémia, a Szőcs Bertalan vívóterem, Zuglóban teljesen megújult a Lantos Mihály Sportközpont, ahol futópálya, atlétikai csarnok, küzdő sportcsarnok létesült.

"Naggyá szeretnénk tenni az MTK-t, az egyesület aranykorának a szintjét akarjuk megidézni a teljesítményben és az eredményekben" - hangsúlyozta az elnök.

A több mint 29 milliárd forintos beruházásról a kormány döntött. Deutsch Tamás kitért arra is, hogy a sport önmagában kultúrateremtő, de a sportlétesítmények közvetlenül kulturális eseményeknek is otthont adhatnak. Példaként említette, hogy Közép-Európa egyik legjelentősebb kortárs művészeti kiállításának, az Art Marketnek a helyszínéül szolgál október 15-étől az MTK Sportpark.

A létesítményt hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök is meglátogatta, erről posztolt a Facebookon.

A napokban döntött a kormány arról, hogy a Sorsok Háza jórészt üresen álló komplexumát 2026 januárjától átadja az MTK Budapest sportegyesületnek és a területen Brüll Alfréd Ház-Magyar Zsidó Örökség Parkja néven egy holokauszt emlékmű, egy oktatási intézmény és egy közösségi tér létesül. "A Brüll Alfréd park és a most átadott létesítmények néhány percnyi járótávolságra találhatók egymástól, így egy kis MTK város jött létre, ahol közösségi sportlétesítmény együttes fejlődik, amelyek a sport iránt, az MTK iránt érdeklődők, a budapestieknek és nem budapestieknek is az érdeklődésére számot tarthat.

