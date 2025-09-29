Deutsch Tamás: az MTK-városban közösségi sportlétesítmény-együttes fejlődik

Az MTK Sportparkot Területén 5000 fős nézőtérrel rendelkező, több mint 11 ezer négyzetméteres sportcsarnok, egy 3800 négyzetméteres edzőcsarnok, 33 800 négyzetméteres zöldterület és egy hatalmas napelempark létesült, a fűtést pedig az 1350 méter mélyről érkező geotermikus energia biztosítja.

Az építkezés már tavasz végén befejeződött, az átadó ünnepség előtt a sportolók már korábban birtokukba vehették a létesítményt, ezért sokan már szinte az otthonuknak tekintik - nyilatkozta az InfoRádiónak az MTK elnöke. Deutsch Tamás elmondta, hogy a 9,5 hektáros területen épült fel a multifunkcionális sportcsarnok, illetve edzőcsarnok. Az összesen 33 ezer 800 négyzetméternyi zöldfelületen közpark, fitneszpark, két élőfüves labdarúgópálya, játszótér létesült. Az MTK hét szakosztálya: a kézilabdázók, a röplabdázók, a kosárlabdázók, a kardvívók, a ritmikus gimnasztikázók, a sakkozók, valamint a bridzs szakosztály sportolói használják - sorolta az elnök.

Deutsch Tamás felidézte, hogy az MTK elmúlt 10-15 évben megvalósított sportlétesítmény fejlesztési programjában megépült az Új Hidegkúti Nándor Stadion, az új labdarúgó akadémia, a Szőcs Bertalan vívóterem, Zuglóban teljesen megújult a Lantos Mihály Sportközpont, ahol futópálya, atlétikai csarnok, küzdő sportcsarnok létesült.

"Naggyá szeretnénk tenni az MTK-t, az egyesület aranykorának a szintjét akarjuk megidézni a teljesítményben és az eredményekben" - hangsúlyozta az elnök.

A több mint 29 milliárd forintos beruházásról a kormány döntött. Deutsch Tamás kitért arra is, hogy a sport önmagában kultúrateremtő, de a sportlétesítmények közvetlenül kulturális eseményeknek is otthont adhatnak. Példaként említette, hogy Közép-Európa egyik legjelentősebb kortárs művészeti kiállításának, az Art Marketnek a helyszínéül szolgál október 15-étől az MTK Sportpark.

A létesítményt hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök is meglátogatta, erről posztolt a Facebookon.

A napokban döntött a kormány arról, hogy a Sorsok Háza jórészt üresen álló komplexumát 2026 januárjától átadja az MTK Budapest sportegyesületnek és a területen Brüll Alfréd Ház-Magyar Zsidó Örökség Parkja néven egy holokauszt emlékmű, egy oktatási intézmény és egy közösségi tér létesül. "A Brüll Alfréd park és a most átadott létesítmények néhány percnyi járótávolságra találhatók egymástól, így egy kis MTK város jött létre, ahol közösségi sportlétesítmény együttes fejlődik, amelyek a sport iránt, az MTK iránt érdeklődők, a budapestieknek és nem budapestieknek is az érdeklődésére számot tarthat.