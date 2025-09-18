Autómentes hétvége jön: hidat is lezárnak, itt vannak a részletek

A BKK és együttműködő partnerei a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a Pesti alsó rakparton több ezer látogatót fogadnak színes, környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal.

Lezárják a Szabadság hidat és a Vámház körutat a Lónyay utcáig, autómentes lesz a Jane Haining rakpart, valamint a Margit híd és a Közraktár utca közötti, gyalogosoknak megnyitott pesti alsó rakpart is.

Nem jár a villamos a kiskörúton

A BKK a forgalmi változások részleteiről közölte: a lezárások miatt szombaton és vasárnap a kiskörúti 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem közlekednek, helyettük a budai oldalon a Fehérvári úton a 61-es, a Bartók Béla út külső szakaszán pedig az 56A villamos jár.

A Szabadság híd lezárása idején a BKK az M4-es metró, valamint a változatlan útvonalon és menetrend szerint közlekedő 7-es és 133E autóbuszok, a belvárosi szakaszon a kiskörúti villamosforgalom szünetelése miatt az ott közlekedő M3-as metró, a 9-es és 15-ös autóbuszok és a 72-es trolibuszok igénybevételét ajánlja.

Rengeteg családi program lesz

Az autómentes hétvégén a BKK és a Fővárosi Önkormányzat interaktív játékokkal, mobilitási témájú városi sétákkal, családi és gyermekprogramokkal, járműbemutatóval és -kiállítással népszerűsíti a környezetkímélő, fenntartható közlekedési eszközöket. A foodtruck-show a Vámház körúton kínál ízletes streetfood ételeket, kellő energiát biztosítva a látogatóknak a nagyszerű programokhoz.

A BKK felhívta a figyelmet arra, hogy az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, de akár jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.

Az autómentes hétvége az Európai Mobilitási Hét része, a teljes programkínálatot a BKK oldalán lehet megnézni.