Nyitókép: Unsplash

Újabb betegeket fertőzött meg a nyugat-nílusi láz Magyarországon: mind kórházba kerültek

Infostart

Az idén már kilenc megbetegedést regisztráltak, mivel emberről emberre nem terjed a vírus, így minden bizonnyal a szúnyogok a fertőzők.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály friss heti jelentése szerint 36. héten egy tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt jelentettek, négy betegnél állapítottak meg szamárköhögés-gyanút és újabb kettő hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedést is regisztráltak – írja a Pénzcentrum.

Egy 49 éves Pest vármegyei nő és egy 66 éves Bács-Kiskun vármegyében élő férfi hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedését jelentették. A héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma kilencre nőtt (8 hazai és 1 importált) az NNGYK jelentése szerint. Hazai eredetű megbetegedést a főváros, továbbá három vármegye területén regisztráltak: Bács vármegye (3 fő), Budapest (1 fő), Heves vármegye (1 fő), Pest vármegye (3 fő). A betegek nagy része férfi, az átlagéletkoruk 67 év.

Idén június 2-tól szeptember 11-éig 21 megbetegedést okozott Romániában a nyugat-nílusi vírus, 20 megerősített és egy valószínűsíthető esetet jegyeztek.

A nyugat-nílusi láz, angolul West Nile fever (WNF) az Egészségvonal szócikke alapján Afrikában, Közel-Keleten, Észak-Amerikában, Nyugat-Ázsiában és Európa déli területein gyakori. A vírus terjedése a szúnyogok aktív időszakával esik egybe, Magyarországon augusztus-szeptemberben a legjellemzőbb. A nyugat-nílusi láz okozója a flavivírusok törzsébe tartozó RNS-vírus. A betegséget a kórokozóval fertőzött szúnyogok terjesztik, a gazdaállatok (rezervoárok) a madarak, a szúnyogok a madarak megcsípésével fertőződnek meg. A kórokozó a madarak és szúnyogok alkotta körforgáson kívül embereket, lovakat és más állatokat is megfertőzhet. Emberről emberre azonban nem terjed a fertőzés, akkor sem, ha a szúnyog korábban fertőzött embert csípett meg.

