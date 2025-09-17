ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda
Nyitókép: Pixabay

Új koronavírus-variáns terjed Eger környékén

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy új koronavírus-variáns terjed a térségben, ami járványszerű megbetegedéseket okoz. Dr. Darvai László, ostorosi háziorvos közleményben hívta fel a figyelmet a növekvő esetszámra, és arra kérte a betegeket, hogy viseljenek maszkot a rendelőben.

A szakember szerint a variáns egészséges egyéneknél általában nem okoz súlyos légúti megbetegedést, de kellemetlen tünetekkel jár, mint például a torok- és fejfájás, izom- és bőrfájdalom, gyengeség, láz és köhögés. Sok esetben gyomor-bélrendszeri tünetek, főként hasmenés is megfigyelhetők.

A doktor a heol.hu-nak kiemelte, hogy a tünetek hirtelen alakulnak ki. A gyógyszertárakban kapható tesztek az első 5-6 napon belül megbízhatóan kimutatják a fertőzést.

Amennyiben a tünetek jelentkeznek, nem feltétlenül szükséges orvosi vizsgálat, mivel specifikus gyógyszer nincs a betegségre, és tüneti kezelés javasolt.

járvány

covid-19

ostoros

