Új koronavírus-variáns terjed Eger környékén

A szakember szerint a variáns egészséges egyéneknél általában nem okoz súlyos légúti megbetegedést, de kellemetlen tünetekkel jár, mint például a torok- és fejfájás, izom- és bőrfájdalom, gyengeség, láz és köhögés. Sok esetben gyomor-bélrendszeri tünetek, főként hasmenés is megfigyelhetők.

A doktor a heol.hu-nak kiemelte, hogy a tünetek hirtelen alakulnak ki. A gyógyszertárakban kapható tesztek az első 5-6 napon belül megbízhatóan kimutatják a fertőzést.

Amennyiben a tünetek jelentkeznek, nem feltétlenül szükséges orvosi vizsgálat, mivel specifikus gyógyszer nincs a betegségre, és tüneti kezelés javasolt.