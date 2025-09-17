Új koronavírus-variáns terjed Eger környékén

Egy új koronavírus-variáns terjed a térségben, ami járványszerű megbetegedéseket okoz. Dr. Darvai László, ostorosi háziorvos közleményben hívta fel a figyelmet a növekvő esetszámra, és arra kérte a betegeket, hogy viseljenek maszkot a rendelőben.
A szakember szerint a variáns egészséges egyéneknél általában nem okoz súlyos légúti megbetegedést, de kellemetlen tünetekkel jár, mint például a torok- és fejfájás, izom- és bőrfájdalom, gyengeség, láz és köhögés. Sok esetben gyomor-bélrendszeri tünetek, főként hasmenés is megfigyelhetők.
A doktor a heol.hu-nak kiemelte, hogy a tünetek hirtelen alakulnak ki. A gyógyszertárakban kapható tesztek az első 5-6 napon belül megbízhatóan kimutatják a fertőzést.
Amennyiben a tünetek jelentkeznek, nem feltétlenül szükséges orvosi vizsgálat, mivel specifikus gyógyszer nincs a betegségre, és tüneti kezelés javasolt.
Tüntetések zajlottak kedden este Szlovákia-szerte a kormány megszorító intézkedései ellen. Az ellenzéki pártok által szervezett demonstrációkhoz tizenhat város csatlakozott, a legnagyobb tömeg azonban Pozsonyban gyűlt össze, a fővárosban mintegy 18 ezer ember tiltakozott a Fico-kormány által beterjesztett konszolidációs csomag ellen. Az ellenzéki pártok általános sztrájkra szólították fel november 17-ére, amely idén először nem lesz munkaszüneti nap Szlovákiában.
Nem véletlenül szerepel az elmúlt időszakban oly gyakran a hírek középpontjában Európa egyik legnagyobb hadiipari vállalata, a német Rheinmetall. Az ukrajnai orosz háború kezdete óta sorra érkeznek beszámolók az ostromlott ország német fegyverekkel történő támogatásáról, amiben a cég oroszlánrészt vállal. Most egy újabb területen kívánja megvetni a lábát.
Az Európai Unió október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a schengeni övezet területére rövid távú tartózkodás céljából lépnek be - olvasható a police.hu oldalon kedden közzétett tájékoztatóban.