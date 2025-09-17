Rendbontás Budapesten: az autósok visszafoglaltak egy utcát

Idén tavasszal indult a BKK trolifelszabadítási projektje Erzsébetváros szívében, ahol folyamatos probléma volt, hogy beszorulnak a járatok a keskeny utcákba a parkolóhelyekről belógó autók miatt. A74-es troli útvonalán az egyik leginkább problémás helyen, a keskeny Dohány utcában, a jobb oldalon megtiltották a parkolást. Csakhogy egy friss Facebook-bejegyzés szerint a gyakorlatban hiába a tiltás, az autók állnak végig a jobb oldalon – írja a vezess.hu.

A hvg.hu megkereste az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságot, és kiderült, hogy a kép készítésének idején munkatársaik éppen egy kerületi nagyrendezvény biztosítását végezték, és kevesebb figyelmet tudtak fordítani erre területre. Amint értesültek a helyzetről, megkezdték a szabálytalanul várakozó gépjárművek okozta helyzet megszüntetését.

Az önkormányzat arról is írt, hogy a forgalmi rend átalakítása még nem ért teljesen véget, új táblák és parkolást gátló oszlopok kihelyezése zajlik. A május végéig tartó türelmi időszak óta rendszeresen ellenőriznek, eddig csaknem 90 esetben intézkedtek a szabálytalanul parkolókkal szemben.