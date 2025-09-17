ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.68
usd:
328.66
bux:
99877.82
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Rendbontás Budapesten: az autósok visszafoglaltak egy utcát

Infostart

A fővárosi Dohány utcában hiába tiltották meg a parkolást, az autósok mégis akadályozzák a trolibuszok forgalmát.

Idén tavasszal indult a BKK trolifelszabadítási projektje Erzsébetváros szívében, ahol folyamatos probléma volt, hogy beszorulnak a járatok a keskeny utcákba a parkolóhelyekről belógó autók miatt. A74-es troli útvonalán az egyik leginkább problémás helyen, a keskeny Dohány utcában, a jobb oldalon megtiltották a parkolást. Csakhogy egy friss Facebook-bejegyzés szerint a gyakorlatban hiába a tiltás, az autók állnak végig a jobb oldalon – írja a vezess.hu.

A hvg.hu megkereste az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságot, és kiderült, hogy a kép készítésének idején munkatársaik éppen egy kerületi nagyrendezvény biztosítását végezték, és kevesebb figyelmet tudtak fordítani erre területre. Amint értesültek a helyzetről, megkezdték a szabálytalanul várakozó gépjárművek okozta helyzet megszüntetését.

Az önkormányzat arról is írt, hogy a forgalmi rend átalakítása még nem ért teljesen véget, új táblák és parkolást gátló oszlopok kihelyezése zajlik. A május végéig tartó türelmi időszak óta rendszeresen ellenőriznek, eddig csaknem 90 esetben intézkedtek a szabálytalanul parkolókkal szemben.

Kezdőlap    Belföld    Rendbontás Budapesten: az autósok visszafoglaltak egy utcát

parkolás

erzsébetváros

dohány utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező

Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező

Nem fér össze egy sportrendezvény és egy tüntetés, a versenyzők és a szurkolók biztonságának garantálása is éppen elég feladat a szervezőknek – hangsúlyozta az InfoRádióban a Vuelta profi országúti kerékpáros körversenyen történt demonstrációkról Eisenkrammer Károly, a Tour de Honrgie főszervezője. Arról is beszélt, hogy nem tekinthető jó példának a spanyol kormány és a hatóságok hozzáállása a palesztinpárti demonstrálók extrém megnyilvánulásaihoz.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában

Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában

Emelkedéssel zártak hétfőn az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump közölte, hogy jól haladnak a kereskedelmi tárgyalások Kínával, ami főként a technológiai részvényeket segítette. Az ázsiai piacokon többségében jó volt a hangulat ma reggel, a Nikkei új történelmi csúcsra ment, az európai piacokon pedig óvatosan, mérsékelt mozgásokkal indult a kereskedés, de napközben folyamatosan nyomás alá kerültek a vezető indexek. Az amerikai tőzsdéken kisebb esést láthattunk, a Fed holnapi kamatdöntő ülésére várnak a befektetők. A magyar tőzsde esett, 100 ezer pont alá került a BUX, és az elmúlt napok nagy menetelése után a 4iG és a Rába árfolyamában egy komolyabb korrekció látszott ma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi folyik itt? Teljesen leállt a gigászi autógyár: rengeteg ember nem tud dolgozni, mi lesz így velük?

Mi folyik itt? Teljesen leállt a gigászi autógyár: rengeteg ember nem tud dolgozni, mi lesz így velük?

A döntés célja, hogy biztosítsák a vállalat globális működésének biztonságos és ellenőrzött újraindítását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Charlie Kirk suspect confessed in hidden note to roommate, prosecutors allege

Charlie Kirk suspect confessed in hidden note to roommate, prosecutors allege

The 22-year-old has been charged with murder and is facing the death penalty if convicted at trial.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 04:30
Csapdával vadásznak a macskákra a Balatonnál
2025. szeptember 16. 21:17
Ha vett ilyen mogyorókrémet, ne egye meg!
×
×
×
×