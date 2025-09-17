Két kameruni barangol a szegedi rendezőpályaudvarnál, senki nem tudja elkapni őket

A delmagyar.hu ír arról, hogy azz eset a Szegeden láttam, hallottam Facebook-csoportban vált ismertté. A vasúttársaság munkatársa elmondta, hogy a juhok nem hozzájuk tartoznak.

A Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat Alapítvány kurátora, Meznerics Tünde szerint ilyen esetekben az eljárás a következő: a bejelentést a város jegyzőjéhez kell megtenni, mivel az ilyen jellegű esetek kivizsgálása az ő hatáskörébe tartozik. Az állatvédő szervezeteknek jellemzően nincs kapacitásuk az állatok befogására.

A szakértő hozzátette, hogy

a kameruni juhok félénk állatok, így befogásuk nehéz feladat.

Valószínű, hogy megijedtek valamitől, és elcsatangoltak a gazdájuktól. Bár a terület füves, így élelmet találnak, az ivóvíz már problémásabb számukra.